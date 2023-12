Congo-Brazzaville: ZES d'Ignié - Tinda Cash autorisée à démarrer ses activités

A l'issue d'un échange avec le directeur de cabinet du ministre du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé, Emile Opangault, Tinda Cash SA a reçu, le 30 novembre à Brazzaville, l'autorisation d'implantation industrielle qui lui permettra d'exercer ses activités dans la Zone économique spéciale (ZES) d'Ignié, dans le département du Pool.

La remise officielle des documents d'autorisation d'implantation industrielle, à savoir une autorisation pour la production d'électricité par photovoltaïque et une autre autre pour la production d'électricité par biomasse, s'est faite en présence de l'administrateur-maire de la communauté urbaine d'Ignié, Assitou Kamara Somi, et le sous-préfet de ladite localité, Armand Tsono.

Content de l'obtention des différents documents, le président directeur général de Tinda Cash, Yannick Jutta, a signifié que cette filiale va procéder au déploiement des équipements, à l'expropriation des familles et à la signature d'un bail emphytéotique. « Je tiens à remercier le gouvernement pour l'accompagnement de ce projet vital et d'intérêt public », a-t-il déclaré.

La société Tinda Cash va installer une centrale solaire hybride à Ignié. A travers son projet d'électrification hybride dénommé « Ignié 2021-2046 d'électrification », il s'agira pour cette société de produire 65 MW d'électricité, soit 55 MW via une centrale solaire hybride et 10 MW à l'aide de la centrale biomasse.

Yahi Abdennour, directeur technique et marketing pour le Nord-africain et les pays francophones de la société Jasolar, spécialisée dans la fabrication de produits photovoltaïques, s'est réjoui de l'aboutissement du projet. « En tant que partenaire, On est là pour accompagner Tinda Cash dans la réalisation de son projet "Ignié 2021-2024". Notre valeur ajoutée sera l'accompagnement technique dans la phase « avant-projet » et dans la phase de réalisation du projet avec la dernière technologie de GA, le N-Type, ainsi que la supervision de l'étude et la validation de la partie Champ PV. Ce sera l'approvisionnement des modules ainsi que l'accompagnement technique en termes de formation et de suivi de projet jusqu'à sa réalisation finale », a expliqué Yahi Abdennour. Et d'ajouter: « Nous allons également nous focaliser sur la formation de l'être humain. On va essayer de former des ingénieurs pour ce projet et on espère avoir des duplicatas pour d'autres régions.»

Evoquant l'importance de ce projet, Assitou Kamara Somi, administrateur-maire de la communauté urbaine d'Ignié, a déclaré : « La réalisation de ce projet sur le volet biomasse nous permettra d'assainir la ville parce qu'ils ont besoin des déchets ménagers pour la production de leur électricité. Et de notre point de vue, il y a l'employabilité de la jeunesse qui va contribuer à désengorger ce que nous déplorons aujourd'hui dans le milieu juvénile, "le phénomène des bébés noirs", des jeunes qui sont totalement perdus, qui ont besoin d'être recadrés. Ce projet est donc une opportunité pour la jeunesse d'Ignié de travailler et de trouver un emploi fixe ».

A son tour, le sous-préfet de cette localité, Armand Tsono, a fait savoir que la réalisation de ce projet revêt une grande importance et un grand intérêt pour la population de son district. La remise de l'autorisation de cette implantation est donc une avancée remarquable.