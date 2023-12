Congo-Brazzaville: Aménagement du territoire - Le personnel renforce ses capacités

Le ministère de l'Aménagement du territoire, en accord avec le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), organise, à compter du 30 novembre, un atelier de renforcement des capacités de dix jours à l'intention de son personnel.

L'atelier a été ouvert au collège Boboto par le directeur de cabinet du ministre d'Etat, ministre de l'Aménagement du territoire, Me Patience Bodonga. Il s'inscrit dans le cadre de la poursuite des activités du programme de la réforme de l'aménagement du territoire, dans son volet institutionnel et organisationnel qui vise le renforcement des capacités des cadres et agents de ce département.

Le secrétaire général à l'Aménagement du territoire, Dieudonné Menzu, dans son mot, a indiqué que cet atelier se tient à la suite de la retraite de Zongo, dans le Kongo central, organisée du 14 au 16 novembre dans l'objectif de finaliser les différents modules de formation pour le renforcement des capacités humaines et techniques des agents et cadres de l'administration centrale. Ce, conformément au plan de travail annuel 2023 du programme Appui à la réforme de l'aménagement du territoire et la LOA signée entre le ministre d'Etat, ministre de l'Aménagement du territoire, et le représentant résident du Pnud, qui prévoit, au résultat 3, « le renforcement des capacités humaines et techniques du ministère de l'Aménagement du territoire » à travers des formations spécifiques prioritaires.

En sus, Dieudonné Menzu a appelé les participants à plus d'assiduité. " Vous avez été choisis parmi plusieurs, notre confiance est tombée sur vous. Alors, ne nous découragez pas, soyez assidus. Le ministre attend beaucoup de vous pour booster notre administration", a-t-il dit. Au nom de la tutelle, le directeur de cabinet a encouragé à les participants, soulignant que l'autorité tient à la réussite de cet atelier. C'est ainsi qu'il leur a demandé de faire preuve de dévouement durant le déroulement des travaux.

L'objectif principal de cette formation qui cible les chefs de division et les chefs de bureau est le renforcement de leurs capacités. Il sera question de se familiariser avec les concepts de base de l'aménagement du territoire; de maîtriser le contenu du nouveau cadre et structures organiques suivant les directions spécifiques ; de maitriser la méthodologie d'élaboration des outils de planification spatiale. Il sera aussi question de maîtriser les techniques de cartographie et de collecte des données spatiales, de numérisation et d'analyse spatiale et l'élaboration du cadre logique et du plan d'actions prioritaire. Cette formation sera sanctionnée par la remise des brevets aux participants.