Algérie: Tindouf - Le président de la République pose la première pierre du projet d'usine de traitement du minerai de fer de Gara Djebilet

TINDOUF — Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a posé, jeudi à Tindouf, la première pierre du projet d'usine de traitement primaire du minerai de fer de Gara Djebilet, à l'occasion de sa visite de travail et d'inspection dans cette wilaya.

Cette usine s'inscrit dans le cadre de la valorisation et de l'exploitation de la mine, une des plus grandes au monde en termes de réserves avec près de 3,5 milliards de tonnes de minerai de fer et une capacité de production de 2 à 3 millions de tonnes/an dans une première étape (2022-2025).

A cette occasion, le Président Tebboune a écouté deux exposés sur les structures de traitement de minerai de fer et le projet de traitement primaire qui sera réalisé au niveau du même site, lors desquels a été saluée la décision du président de la République prise en Conseil des ministres de mai 2022, portant approbation du lancement de la première phase d'exploitation de cette mine.

L'opération de traitement primaire du minerai de fer consiste en le concassage et le raffinage de la matière première, la séparation sèche, puis le stockage et le transport. Les études relatives à ce projet ont permis la mise au point d'un procédé innovant pour la production d'un concentré de minerai "commercialisable au niveau local qu'international", selon les explications données.

Les techniques utilisées dans le traitement permettront d'atteindre un taux de 85% de récupération du minerai de fer, grâce aux opérations de séparation magnétique sèche qui augmentent le taux de fer récupéré et réduit le taux du phosphore à 0,68%.

Les activités de développement et d'exploitation du projet minier structurant et stratégique permettront, quant à elles, la création d'une grande dynamique économique, non seulement dans la région sud-ouest du pays mais à travers l'ensemble du territoire national, étant de nature à développer le secteur national minier et à accélérer la démarche de diversification de l'économie et de promotion des exportations hors hydrocarbures.

Le potentiel minier devra atteindre, à compter de 2026 et à l'horizon 2040, entre 40 et 50 millions de tonnes/an avec la mise en service de la ligne ferroviaire Gara Djebilet-Béchar qui s'étend sur un linéaire de 950 km.

L'activité de valorisation et d'exploitation de la mine, lancée depuis plus d'un an, se déroule au niveau de la région ouest du gisement qui renferme des réserves estimées à 1,7 milliard de tonnes, soit plus de la moitié des réserves globales.

Fiche technique

TINDOUF - Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a procédé, jeudi, à la pose de la première pierre du projet de réalisation d'une usine de traitement primaire du minerai de fer extrait de la mine de Gara Djebilet, dans le cadre d'une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Tindouf. Voici la fiche technique de la mine:

-Réserves de la mine en minerai de fer: 3,5 milliards de tonnes.

-Zones d'exploitation: répartition des superficies de la mine en trois zones d'exploitation et de valorisation: est-centre-ouest.

-Sociétés d'exploitation: l'Entreprise nationale du Fer et de l'Acier (FERAAL), en partenariat avec le Consortium chinois (CMH).

-Lancement en 2022 de l'exploitation de la mine de Gara Djebilet-Ouest avec des réserves estimées à 1,7 milliard de tonnes, soit plus de la moitié des réserves globales.

-Capacités de production: de 2 à 3 millions de tonnes/an dans une première étape (2022-2025), avant de passer à 40 puis 50 millions de tonnes (2026-2040), avec le lancement de la ligne ferroviaire minière Gara Djebilet-Béchar.

-Postes d'emploi devant être créés: 15 000 à 20 000 postes d'emploi directs et indirects.

-Principaux projets d'accompagnement: ligne ferroviaire Gara Djebilet-Béchar (950 km), un complexe sidérurgique pour la production du rail et du profilé en acier et des wagons de chemin de fer destinés au transport du minerai de fer.

-Parmi les avantages de la mine, notamment dans sa partie ouest, les minerais dont il regorge sur une surface d'une profondeur ne dépassant pas les 12 mètres, dont les coûts d'extraction sont des moins onéreux à l'échelle mondiale.

-Année de découverte de la mine: 1952.