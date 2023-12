Maroc: Biographie de M. Ahmed Tazi, nouvel ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès des Emirats arabes unis

Rabat — M. Ahmed Tazi, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a nommé nouvel ambassadeur du Maroc auprès des Emirats arabes unis, est né en août 1966 à Fès.

Après avoir obtenu son baccalauréat en Lettres modernes en 1983 et une licence en littérature anglaise à l'Université Sidi Mohammed Ben Abdellah en 1988, M. Tazi a poursuivi ses études de 3ème cycle en "Langue et littérature anglaises" à la Faculté des Lettres et sciences humaines de l'Université Mohammed V Rabat-Agdal et en droit à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de la même université.

Cet ancien ambassadeur du Maroc en Egypte a également obtenu le certificat du centre de l'Extrême-Orient et du Sud de l'Asie des études stratégiques relevant de l'Université de la défense nationale à Washington DC.

M. Tazi a entamé sa carrière professionnelle en 1989 en tant que secrétaire aux affaires étrangères, avant d'occuper en 1991 le poste de chargé d'études au Cabinet du Premier ministre. En 1994, il occupe la fonction de chargé de mission auprès du Premier ministre.

Il a également occupé les fonctions de conseiller du secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) à Djeddah en 1997, de conseiller du secrétaire général chargé de la coordination entre le secrétariat général, les organes annexes et les institution spécialisées relevant de l'organisation, de chef adjoint du cabinet du secrétaire général de l'OCI et enfin, de directeur de coordination entre le secrétariat général de l'Organisation et ses organes annexes en 1998.

%

En 2000, M. Tazi est désigné conseiller aux affaires étrangères avant d'intégrer, un an plus tard, la direction des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

En 2009, il a été nommé directeur de la coopération culturelle et scientifique au ministère des Affaires étrangères et, en 2011, directeur des affaires arabes et islamiques, puis directeur du Machrek, du Golfe et des Organisations Arabes et Islamiques au même département.

M. Ahmed Tazi est marié et père de 3 enfants.