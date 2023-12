Maroc: Célébration de la « 1ère Journée parlementaire du Royaume du Maroc » au Congrès péruvien

Lima — La « 1ère journée parlementaire du Royaume du Maroc », célébrée jeudi au Congrès péruvien, a été l'occasion de souligner les excellentes relations d'amitié et de coopération entre les gouvernements et les parlements des deux pays, indique un communiqué de l'ambassade du Maroc à Lima.

La proclamation officielle de cette journée au Congrès péruvien avait été adoptée à l'initiative du groupe d'Amitié parlementaire Pérou/Maroc, que préside M. Ernesto Bustamante, lors de sa deuxième réunion le 25 avril dernier, rappelle la même source.

A cette occasion, l'ambassadeur du Maroc au Pérou, M. Amin Chaoudri, a remercié toutes les composantes du Congrès péruvien, et plus particulièrement le groupe d'Amitié parlementaire Pérou /Maroc à l'origine de cette journée, qui commémore l'anniversaire de la visite historique de SM le Roi Mohammed VI en 2004 au Pérou, la première du genre effectuée par un chef d'État arabe et africain à ce pays sud-américain.

L'ambassadeur du Maroc n'a pas manqué de souligner que la célébration de cette journée est d'autant plus importante qu'elle intervient après « la reprise de nos relations bilatérales en septembre de cette année, suite à la décision du Pérou de suspendre ses relations avec la fantomatique « rasd », marquant ainsi non seulement la fin d'une étape malheureuse, mais aussi le début d'une ère prometteuse de collaboration et de compréhension renouvelée ».

« Elle symbolise un engagement réaffirmé en faveur d'objectifs communs et un désir fervent d'explorer de nouvelles voies de coopération et de développement mutuel, dans l'intérêt des deux pays et des deux peuples », a poursuivi le diplomate marocain, énumérant les différentes actions entreprises sur le plan parlementaire en faveur du Maroc, dont la constitution du « Groupe de soutien à l'Initiative marocaine d'autonomie », sous la présidence du député Ernesto Bustamante.

Pour sa part, ajoute le communiqué, M. Bustamante, a mis à profit cette occasion pour souligner « la nécessité que la République du Pérou procède, à l'image d'autres pays importants de divers continents, à l'ouverture d'un consulat dans l'une des deux villes marocaines du Sud, à Laayoune ou à Dakhla », rappelant le mégaprojet stratégique du port de Dakhla en cours de construction sur la façade atlantique du Maroc.

Dans le même sillage, M. Bustamante a insisté sur l'intérêt du Pérou de bénéficier de l'essor économique remarquable du Maroc, « un pays clé » en Afrique, par le biais de partenariats économiques d'envergure, notamment un éventuel accord stratégique visant à relier le port de Chancay, situé au sud de la capitale péruvienne, et celui de Dakhla Atlantique au Maroc.

Ont assisté à la célébration de « la journée parlementaire du Royaume du Maroc » des membres du Congrès péruvien, de hauts responsables représentant les différentes institutions de l'État du Pérou et d'éminentes personnalités de la société civile péruvienne.

Cette célébration témoigne de l'excellence des relations de coopération entre les parlements du Maroc et du Pérou et la ferme volonté, manifestée à plusieurs reprises par les membres des deux institutions législatives, de renforcer davantage les liens d'amitié et de coopération en matière d'échange d'informations et d'expériences, de dialogue et de concertation sur des sujets d'intérêt commun, conclut le communiqué de l'ambassade du Maroc.