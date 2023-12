Maroc: Le soutien public aux entreprises médiatiques vise à valoriser les rôles de la presse au niveau national et international (M. Bensaid)

Rabat — Le soutien public aux entreprises médiatiques vise principalement à valoriser les rôles joués par la presse nationale et à renforcer sa présence au niveau national et international, a affirmé, jeudi à Rabat, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid.

Répondant à des questions sur le décret relatif au soutien public à la presse, à l'édition, à l'imprimerie et à la distribution, lors d'un point de presse à l'issue du Conseil de gouvernement, M. Bensaid a indiqué que ce décret, adopté le même jour par le Conseil, a pour but de soutenir les investissements dédiés à l'émergence d'entreprises de presse nationales libres et solides, à même de défendre les causes nationales aux niveaux régional et international et de faire rayonner l'image du Royaume à travers le monde en promouvant les valeurs forgeant l'identité marocaine singulière.

Ce décret, qui intervient dans une conjoncture économique difficile pour les entreprises de presse, marquée par la baisse des recettes publicitaires, attache une grande importance à l'aspect social et à la préservation des postes d'emploi, a expliqué le ministre, soulignant que "le journaliste, en tant que cheville ouvrière, devrait être le coeur de cible de ce soutien".

Cette initiative est de nature à améliorer les performances de cette noble profession et à renforcer la place de la presse responsable et son rôle en matière de lutte contre la désinformation, a poursuivi M. Bensaid.

Après avoir appelé à l'implication de toutes les parties concernées dans la mise en oeuvre des initiatives visant la promotion de la presse nationale, le ministre a noté que le décret en question ne vise pas uniquement à appuyer les grandes entreprises, mais veille également à accompagner le développement du modèle économique des petites entreprises de presse.

Tel qu'approuvé par le Conseil de gouvernement, le décret fixant les conditions et modalités pour bénéficier du soutien public destiné aux secteurs de la presse, de l'édition, de l'impression et de la distribution, vise, par ailleurs, la modernisation des entreprises opérant dans ces secteurs sur la base des principes de transparence, d'égalité des chances et de neutralité.

Il s'agit aussi de développer la lecture, promouvoir le pluralisme et soutenir les ressources humaines à travers le renforcement des capacités, la formation et l'accompagnement pour la qualification.