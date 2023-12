Cote d'Ivoire: 9è édition de la nuit du roscao - Ce qui est prévu le 03 décembre 2023

Dans un communiqué que nous avons reçu copie, il est noté que la 19 ème édition de " La nuit des trophées" du Réseau des Organisations de la Société Civile de l'Afrique de l'Ouest (Roscao), se tiendra le dimanche 03 décembre 2023 à Noom hôtel d'Abidjan-Plateau.

Selon les organisateurs, la nuit des trophées du Réseau des Organisations de la Société Civile de l'Afrique de l'Ouest (Roscao) vise à encourager et primer les meilleurs acteurs intervenant dans les différents domaines du Réseau. Pour cette édition, ce sont au total 25 personnes qui seront distinguées dans leurs domaines d'activité. « Cette célébration sera marquée par l'organisation d'une caravane d'information sur les objectifs du Roscao et la nuit des trophées, d'une mini-foire des OSC, d'un match de gala et la poursuite pendant la soirée de gala, de la collecte de fonds visant à la construction du siège du Roscao au Bénin qui est prévue pour 2024», lit-on dans le communiqué.

Par ailleurs, il faut souligner que cette édition sera également une occasion de rencontre entre les membres du réseau pour échanger sur les questions liées à l'efficacité des interventions de la société civile dans les instances de décision en Afrique de l'Ouest et la présentation de l'agence Afrique Coopération et Développement International. « L'objectif global du projet est de mieux faire connaitre le Roscao, contribuer à l'amélioration des interventions des acteurs de la société civile, des acteurs politico-administratifs et des opérateurs économiques à divers niveaux par le renforcement des liens de collaboration entre les acteurs », a notifié la note d'information.

Pour rappel, le Roscao est une association des organismes à But non lucratif, active en Afrique et plus précisément en Afrique de l'Ouest qui a pour objectif de promouvoir la paix et le bien-être social, d'oeuvrer pour la bonne gouvernance, la protection de l'environnement, les droits des enfants et des personnes handicapées.