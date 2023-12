Cote d'Ivoire: Municipales partielles à tiassalé - René brou aux ressortissants du grand centre - « alpha sanogo est le meilleur choix »

Réné Brou a appelé les populations du Grand centre résident à Tiassalé à voter le candidat du Rhdp Alpha Sanogo aux municipales dans la commune.

Du 22 au 28 novembre 2023, Docteur René Brou cadre du Rhdp a conduit une délégation du parti à Tiassalé pour soutenir le candidat Alpha Sanogo aux municipales du 02 décembre 2023 . Durant cette période, il a animé 10 séances de campagne de proximité successivement en présence des membres de chacune des 10 tribus du Grand - centre résidant à Tiassalé. Le mandant du président Alassane Ouattara a communiqué sur la paix et le developpement de la Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara depuis 2011 et a expliqué pourquoi il est impérieux et nécessaire de voter le candidat du Rhdp Alpha Sanogo.

« Au cours de ces compétitions, je vous recommande votre fils, votre frère Alpha Sanogo fils de Pacobo et pour cause: il a à son actif plusieurs réalisations dans tous les secteurs d'activité. Au niveau de la santé, plusieurs interventions à l'hôpital général de Tiassalé et dans les formations sanitaires de la commune. Pour ce qui est de l'école, il a posé de nombreux actes dont les constructions d'établissements scolaires, de salles de classes, ou d'amélioration de bâtiments préexistants. L'on peut citer aussi les multiples remises de kits scolaires. De plus, lui-même croyant et craignant Dieu, il a investi dans les églises et a permis à plusieurs musulmans d'effectuer le Hadj. Grâce à sa générosité, les indigents sont soulagés. C'est véritablement un homme de foi qui a la main sur le coeur », a-t-il lancé à chacune de ses rencontres avec les populations du Grand centre.

En retour, les communautés ont signifié au Docteur René Brou leurs remerciements et l'ont rassuré de leur soutien sans faille au candidat Alpha Sanogo. Toutefois, les différentes communautés ont émis des doléances de tout ordre en soulignant la cherté de la vie. Au sortir de ces échanges avec les tribus originaires du grand-centre, Docteur René Brou a conclu que " ces rencontres ont été salutaires".