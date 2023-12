Afrique: Littérature - Kouadio Konan Siméon appelle au retour du modèle démocratique africain

"L'Afrique malgré ses immenses ressources reste le continent le plus pauvre. Pire, en l'espace d'un demi-siècle, le berceau de l'humanité est devenu le berceau des divisions et des guerres avec une cinquantaine de guerre et plus de 200 coups d'Etat ayant fait des millions de morts. Cette malheureuse tendance n'a pu s'imposer à la société africaine naguère paisible qu'en raison de sa désorganisation et sa soumission a un nouveau système politique non conforme à ses valeurs et sa culture. Cet héritage politique se révèle aujourd'hui comme le piège de la décolonisation pour diviser et affaiblir le continent afin de mieux le contrôler et le piller. Plus de 60 ans après, la rectification s'impose. Elle passe par le retour à la démocratie. Et donc par un modèle conforme aux cultures africaines", est ainsi résumé le livre Kouadio Konan Siméon.

Intitulé « Le modèle démocratique pour une Afrique souveraine et prospère », cet ouvrage de 249 pages que propose Kouadio Konan Siméon, décortiqué le 29 novembre 2023, à Seen Hôtel, au Plateau, veut expérimer le modèle démocratique africain.

Devant un parterre d'invités constitués d'admirateurs, amis et férus de lecture, celui qui fut deux fois candidats à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, a donné les motivations de la rédaction de ce livre édité par Harmattan Côte d'Ivoire. « En creusant, j'ai découvert qu'en réalité la source de tous nos problèmes, c'est notre système politique. Notre façon de nous gouverner, de désigner nos chefs, nos gouvernants. La preuve sur la quarantaine ou la cinquantaine de crises qu'il y a eues, toutes quasiment proviennent d'une élection mal organisée », a justifié l'écrivain.

L'ouvrage chute sur une proposition. « Je propose cet ouvrage à la réflexion, à l'approbation des compatriotes africains. Pour ce faire, je convoque un colloque qui devra réunir tous les compatriotes de tous les pays, toutes les forces vives pour que nous puissions dans un forum, échanger afin de restituer le document final auprès du peuple pour qu'un jour nous puissions avoir ce modèle authentique qui permettra à l'Afrique d'être véritablement démocratique à partir de ses valeurs et sa culture », a conclu le président d'Initiatives pour la paix.

Le livre « Le modèle démocratique pour une Afrique souveraine et prospère » passe en revue le mode de gouvernance des 54 pays africains. Il comprend deux grandes parties. Notamment, les enjeux politiques et géostratégiques, et l'état des lieux dans ces pays africains.