Guinée: Tenue d'un atelier de validation du projet de loi portant protection et promotion des personnes handicapées et ses textes d'application

hLe Ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables (MPFEPV) à travers la Direction Nationale des Personnes Vulnérables avec l'assistance technique et financier de l'ONU Droits de l'Homme et la fondation internationale pour les systèmes électoraux (IFES) a organisé un atelier de validation du projet de Loi portant promotion et protection des droits des personnes handicapées et ses textes d'application ce mercredi 29 novembre 2023 à Conakry, a constaté Aminata.com à travers un de ses journalistes.

Selon les organisateurs, ce document a fait l'objet de plusieurs lectures et d'appropriation. À ces exercices, il faut ajouter l'impérieuse nécessité d'organiser un atelier de validation de ce projet de loi et de ses textes d'application en impliquant tous les acteurs intervenant dans le domaine du handicap, d'où la présente activité.

Cet atelier s'inscrit dans le cadre de l'atteinte de l'objectif d'accompagnement d'un processus de réformes plus inclusif aussi bien dans le processus d'élaboration des textes que dans leur vulgarisation.

De façon générale, l'atelier portait sur la validation du projet de loi et de ses textes d'application.

Les objectifs spécifiques sont entre autres, Présenter le projet de loi et ses 4 textes d'application avec toutes les parties prenantes ; Valider le projet de loi sur la protection et la promotion des personnes handicapées et ses textes d'application en tenant compte des dispositions de la Convention relative aux personnes handicapées.

"Le projet de loi portant Protection et Promotion des Personnes handicapées prenant en compte des dispositions de la Convention Internationale des Droits des Personnes handicapées est validé ; Les textes d'application sont finalisés et validés", constituent les résultats attendus par les organisateurs.

Prenant la parole, Aimé Ntumba Kakolo, représentant resident du haut commissariat des nations unies aux droits de l'homme en Guinée à dit que la promotion et la protection des personnes handicapées sont au coeur des valeurs universelles que l'ONU droits de l'homme défend.

"Les nations unies, à travers la convention relative aux droits des personnes handicapées ont tracé la voie pour une société inclusive où chacun indépendamment de ses capacités peut participer pleinement à tous les aspects de la vie. Le projet de loi que nous avons devant nous aujourd'hui, représente une étape cruciale dans la concrétisation", a-t-il indiqué.

De son côté, Mountaga Sylla, directeur pays de la fondation internationale pour les systèmes électoraux a dit que dans cette loi, une dimension particulière a été accordée à la participation des personnes qui vivent avec le handicap dans le processus politique et électoral. "C'est ce qui fait la particularité de notre accompagnement dans le sens du projet, pour la promotion des personnes handicapées", a-t-il déclaré.

Cette rencontre a connu la présence de Luc Joël Grégoire, représentant résident du programme des nations unies pour le développement(PNUD), Honorable Massoud Barry, infirme et conseillère au CNT, la secrétaire générale du patronat de Guinée.

Dans son discours de circonstances, Aïcha Nanette Conté, ministre de la Promotion Féminine, de l'Enfance et des Personnes Vulnérables a dit que la réalisation de cette loi s'explique par la simple volonté du CNRD à réduire les inégalités envers ce groupe social souvent victime de marginalisation.

"La loi va corriger les facteurs d'inégalités souvent orientés injustement vers les personnes handicapées. Et pour confirmer cette volonté, le présent projet de loi actualisé est élaboré en même temps que ses projets de texte d'application. À mon tour, je prends l'engagement de consentir tous les efforts pour que ces textes soient examinés et en première lecture par le gouvernement au cours du mois de décembre courant, qui est celui consacré aux personnes handicapées. Je me ferai le devoir d'insister sur les nombreux avantages de ces textes dont entre autres : l'établissement des cartes d'égalité de chance, l'obligation du respect des normes d'accessibilité, la promotion de l'employabilité des personnes handicapées, la prévention et dépistage précoce du handicap", a-t-elle promis.