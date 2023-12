Sénégal: La masse salariale de l'Etat s'élève à plus de 100 milliards (officiel)

Dakar — La masse salariale de l'Etat est de 104,096 milliards FCFA, a indiqué jeudi soir le ministre des finances et du budget, qui a largement insisté sur sa "dimension redistributrice" et sa "dimension économique" face aux inquiétudes des députés.

»Nous versons chaque mois 104,096 milliards FCFA à 177.727 agents (et je n'inclue pas les personnels des collectivités territoriales et du secteur parapublic)", a déclaré Mamadou Moustapha Ba qui s'exprimait devant les députés à la clôture du vote de la Loi de finances 2024.

Alors que les parlementaires ont beaucoup échangé sur la masse salariale dans le secteur public, le ministre a rappelé sa "dimension redistributrice" et sa "dimension économique".

Selon lui, "les agents de l'État sont, dans la vie de tous les jours, à la fois des consommateurs, des épargnants et des investisseurs".

Il soutient que "mieux ils sont payés, plus ils achètent de biens et de services, plus ils épargnent, plus ils se lancent dans des projets (une maison d'habitation par-ci, un atelier de couture ou un poulailler par-là...)".

"Et c'est une bonne nouvelle pour nos commerçants, nos paysans, nos artisans, nos industriels, nos transporteurs, nos ouvriers, etc. C'est une bonne nouvelle pour les banques et les systèmes financiers décentralisés, qui reçoivent plus de dépôts et peuvent accorder plus de prêts", a-t-il dit.

Selon lui, "'tous ces agents économiques, en travaillant, développent leurs entreprises et augmentent leurs chiffres d'affaires".

"De manière très concrète, ils contribuent à la croissance économique, laquelle rejaillit sur l'État sous forme de revenus fiscaux", a-t-il ajouté.

Tout en reconnaissant la préoccupation des députés sur la masse salariale, le ministre assure que l'Etat est aussi vigilant sur ce point.

"Le niveau de la masse salariale de l'État constitue un sujet de préoccupation pour certains Honorables Députés. Je l'ai bien noté et ils n'ont pas tort", a dit Mamadou Moustapha Ba.

"C'est aussi un point de vigilance de notre politique budgétaire", a-t-il assuré, soulignant qu'il "ne faut jamais oublier que la masse salariale fait partie de ces canaux à travers lesquels l'État irrigue tout le système économique".

Et le ministre de soutenir : "au final, ce sont les 18 millions de Sénégalais qui en profitent".