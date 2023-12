Sénégal: Le rappeur Dip Doundou Guiss sort 'Lepp fii lanu fekk', un nouvel album symbolisant « sa renaissance artistique'

Dakar — Le rappeur sénégalais Dip Doundou Guiss sort le 1er décembre son troisième album intitulé "LFLF" (Lepp fii lanu fekk : « Nous avons tous été témoin » en wolof), un opus symbolisant la "renaissance artistique", a-t-il annoncé, jeudi, dans un communiqué de presse reçu à l'APS.

L'artiste se dit "fier" d'aviser ainsi son retour sur la scène musicale avec cette nouvelle production qui survient après une période marquée par "la réflexion et la transformation".

Selon Dip Doundou Guiss, de son vrai nom Dominique Preira, « LFLF » est bien plus qu'un album. "C'est une célébration de la résilience, de la passion et du lien profond entre l'artiste et ses fans", explique le document de presse.

La même source précise que l'album est "le résultat d'un voyage introspectif du rappeur Dip, explorant des thèmes universels à travers le prisme de ses expériences personnelles et de son héritage culturel".

Le nouveau disque sera lancé lors d'une soirée d'écoute spéciale, vendredi, à partir de 18 heures, à la place des Cultures urbaines de la Patte d'Oie, sis à l'entrée de l'autoroute, indique le texte.

L'artiste va offrir "une expérience intime" à ses fans, car Dip Doundou Guiss va partager non seulement sa nouvelle musique, mais aussi les histoires et les inspirations derrière chaque chanson, souligne le communiqué. "Ce sera une immersion dans le monde de Dip, un artiste qui a toujours su captiver son public avec son authenticité et sa créativité", promet son staff.

Originaire de Dakar (Sénégal), précisément de Grand Yoff, dans la banlieue dakaroise, Dip Doundou Guiss est "un artiste rap influent et connu pour son flow unique et ses paroles percutantes", selon une note sur sa biographie. Le communiqué souligne qu'il aborde dans sa musique des sujets à la fois personnels et universels.