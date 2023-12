Algérie: Rebiga insiste sur la prise en charge sociale des moudjahidine et des ayants-droit

ALGER — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga a affirmé, jeudi à Alger, que la prise en charge sociale des moudjahidine et des ayants-droit était "une mission principale" dont s'acquitte le secteur conformément aux dispositions des différents textes législatifs et réglementaires.

Lors d'une plénière de l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales, M. Rebiga a indiqué que la prise en charge sociale des moudjahidine et des ayants-droit était "une mission principale" dont s'acquitte le secteur, conformément aux dispositions des différents textes législatifs et réglementaires, notamment à travers les pensions et les avantages qu'assure l'Etat pour les dommages matériels et moraux occasionnés aux moudjahidine, aux grands invalides de la Guerre de libération nationale et aux ayants-droit, du fait de leur participation à la Révolution.

Le ministre a également mis en relief l'intérêt qu'accorde le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune à la catégorie des moudjahidine, étant "des gardiens du legs des chouhada et du message glorieux de Novembre" et ce, "en consécration de la culture de la gratitude et en consolidation du front interne".

Il a ajouté, à ce propos, que le ministère "a proposé le projet d'un texte règlementaire qui prévoit l'augmentation de la valeur de la pension octroyée aux filles des chouhada mariées et sans revenus et estimée actuellement à 5.000 DA".

Par ailleurs et répondant à une question relative à la commémoration du massacre du 29 juillet 1956 à Biskra, connu sous le nom de "dimanche noir", le ministre a fait savoir que cette question "est inscrite dans la nomenclature nationale des haltes historiques liées à la résistance populaire, au Mouvement national et à la Guerre de libération nationale".

Le secteur "commémore cet anniversaire, à travers ses musées du moudjahid au niveau national, outre la création d'un colloque annuel qui met la lumière sur ce massacre pour lequel une plaque commémorative a été érigée dans la wilaya".