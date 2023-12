Algérie: Le président de la République arrive à Gara Djebilet pour poser la première pierre d'une usine de traitement du minerai de fer

TINDOUF — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, est arrivé, jeudi au site de Gara Djebilet, pour poser la première pierre du projet de réalisation d'une usine de traitement primaire du minerai de fer extrait de la mine de Gara Djebilet, dans le cadre d'une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Tindouf, au cours de laquelle il inaugurera et inspectera plusieurs projets vitaux de développement.

Après avoir visionné une présentation vidéo sur le fonctionnement de la mine, ses perspectives de son développement et les retombées positives de son exploitation, le Président Tebboune a déclaré que "c'est un jour historique et nous avons atteint une étape importante" dans ce projet, appelant à l'accélération de la cadence de travail et à l'exploitation optimale des ressources de la mine.

"La mine créera une nouvelle vie économique et sociale", a poursuivi le président de la République, soulignant la nécessité d'intensifier les efforts pour "répondre à nos grands besoins et se tourner vers l'exportation, d'autant que le produit algérien est de qualité et demandé à l'étranger".

Lors de cette première halte, le président de la République posera la première pierre du projet de réalisation de l'usine de traitement primaire du minerai de fer extrait de la mine de Gara Djebilet, qui représente le plus grand investissement minier en Algérie depuis l'indépendance, avec des réserves estimées à environ 3 milliards de tonnes de fer.

Ce projet structurel passera par plusieurs phases s'étendant de 2022 à 2040. Durant la première phase, entre 2 et 3 millions de tonnes de minerai de fer seront extraites et transportées par voie terrestre chaque année. La deuxième phase démarrera après la réalisation de la ligne ferroviaire, permettant l'exploitation de la mine à grande capacité, avec une extraction estimée entre 40 et 50 millions de tonnes par an.

Ce projet d'envergure créera, dans un premier temps, environ 3.000 emplois et de nouveaux métiers liés au secteur.

Le président de la République, procédera, lors de la deuxième halte de sa visite, à la pose de la première pierre du projet de ligne ferroviaire Béchar-Tindouf-Gara Djebilet, un mégaprojet stratégique visant la valorisation de l'une des plus grandes mines de fer au monde.

Ce projet s'étend sur 950 km d'infrastructures ferroviaires, formant l'épine dorsale du transport vers les installations minières, puis vers les zones industrielles et les ports couverts par le réseau national de chemins de fer.

A son arrivée à l'aéroport de Tindouf "Commandant Ferradj", le président de la République, qui était accompagné du Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général d'Armée Saïd Chanegriha, a écouté l'hymne national avant de passer en revue des détachements des différentes Forces de l'Armée nationale populaire, qui lui ont rendu les honneurs.

Le Président Tebboune a été accueilli par les autorités locales et de sécurité, ainsi que par des représentants des notables de la région.

A cette occasion, le président de la République rencontrera des représentants de la société civile et des notables de cette région à dimension stratégique et vitale.