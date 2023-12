Algérie: Lutte contre le SIDA et la drogue - Le ministère de la Jeunesse et des Sports organise une journée d'information et de sensibilisation

ALGER — Le ministère de la Jeunesse et des Sports a organisé, jeudi à Alger, une journée d'information et de sensibilisation à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida (1er décembre), et ce dans le cadre de sa contribution active à la prévention contre les fléaux sociaux.

Le ministre du secteur, Abderrahmane Hammad a affirmé dans une allocution prononcée lors de cette rencontre organisée au Centre national de la sauvegarde de la jeunesse à Bouchaoui, que "le ministère adopte une stratégie nationale intégrée pour combattre les fléaux sociaux en milieu de jeunes, notamment les drogues, ainsi que la sensibilisation aux risques d'infection par le VIH/SIDA".

Cette stratégie, poursuit le ministre, repose sur "la contribution active aux efforts de l'Etat visant à lutter contre les fléaux sociaux, notamment à travers la participation à l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la drogue 2020/2024 en coordination avec l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie", en vue d'orienter "les jeunes de diverses catégories vers les établissements sportifs spécialisés pour mieux exploiter leur temps libre et explorer leurs compétences sportives (...)".

A cette occasion, le ministre a souligné que la lutte contre la drogue et le sida était une mission qui doit impliquer tous les secteurs et les parties prenantes à l'effet de "protéger les jeunes sur les plans psychologique et sanitaire".

De son côté, le président de l'Organisation nationale de sauvegarde de la jeunesse (ONSJ), Abdelkrim Abidat, a appelé à l'ouverture de centres similaires au niveau des wilayas ou des régions pour prendre en charge les toxicomanes (cannabis et psychotropes) afin de les réintégrer dans la société.

Il a souligné que ce "Centre modèle", créé en 2019 et qui utilise des techniques modernes et des traitements sans médicaments, a accueilli jusqu'à présent, 7757 jeunes qui ont bénéficié de "tous les moyens et conditions leur permettant de se rétablir et de se débarrasser de ces poisons".

Il a affirmé que la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida sous le thème "Confier le leadership aux communautés" est étroitement liée à la consommation de drogues, soulignant que de nombreux toxicomanes sont infectés par le sida.