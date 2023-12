Sénégal: Ministère des Finances et du Budget - Le budget 2024 arrêté à plus de 453 milliards de FCfa

Au titre de l'année 2024, le projet de budget du Ministère des Finances et du Budget a été adopté ce 30 novembre 2023. Il est arrêté à 453 107 255 439 FCFA en autorisations d'engagement (Ae) et 422 432 401 099 FCFA en crédits de paiement (Cp).

Selon Mamadou Moustapha Ba, l'économie sénégalaise reprend lentement mais sûrement son dynamisme d'avant crise, après trois années de démonstration d'une résilience rarement observée. Il a aussi souligné les importants résultats de son Département, au titre de la gestion écoulée de 2022 et de celle en cours.

À cet égard, il a indiqué que son département a exécuté en 2022 et en 2023 neuf (9) programmes budgétaires comprenant cinq (5) programmes « métiers », un (1) programme « support » et trois (3) programmes « Comptes spéciaux du Trésor » et a conclu par une présentation de la situation d'exécution financière ressortie avec un taux de 97,84% en 2022.

Le Ministre a fait savoir que son département entend poursuivre la dynamique de mise en oeuvre des réformes budgétaires et financières, de consolidation budgétaire et de performance, en vue notamment : - d'atteindre la cible communautaire de déficit budgétaire de 3% à moyen terme d'atteindre les objectifs de l'État en matière de mobilisation des recettes permettant de réaliser en 2024, un taux de pression fiscale de19,4% ; - d'améliorer grâce à la Stratégie de gestion de la dette à moyen terme (Sdmt), le profil de la dette avec une politique prudente d'endettement ; - de continuer le suivi et la supervision du secteur financier et d'accentuer les efforts dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.