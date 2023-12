Sénégal: Endettement du pays - Mamadou Moustapha Ba annonce un taux de de 69,4% en 2023

Face aux députés pour le vote du budget de son département, le ministre des Finances est revenu sur le taux d'endettement du Sénégal.

À propos de cette dette, Mamadou Moustapha Ba a relevé que le taux d'endettement (Dette/Pib) est de 68,2% en 2022 et de 69,4% en 2023. Ce qui selon lui, est inférieur au seuil de 70% préconisé au sein de l'Uemoa. Revenant sur le taux de 72,2% sorti de la conférence de presse conjointe entre le Fonds monétaire international et le Ministère des Finances et du Budget, il a informé qu'il est dû à une anticipation sur le besoin de financement des quatre (4) premiers mois de l'année électorale 2024, hors ressources internes, qui est de 604,8 milliards.

«L'option du Sénégal est de lever ces fonds maintenant afin de pallier les difficultés de lever des fonds sur le marché international des capitaux et sur le marché sous régional en début d'année électorale. Ainsi, à partir du mois de janvier ce taux devra connaître une baisse », a expliqué le patron des Finances. Toujours sur l'endettement, le Ministre fera noter qu'une analyse de viabilité de la dette (Avd) a été faite en avril et mai 2023. Il est ainsi revenu sur les différents risques de surendettement (faible, modéré, élevé et en détresse) puis sur les indicateurs de viabilité de la dette et de liquidité de la dette. Il a aussi rappelé que suivant le dernier rapport de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced), publié le 12 avril 2023, le Sénégal fait partie des pays à risque de surendettement modéré. Il en a profité pour communiquer des informations sur les seuils du Sénégal.

«Le seuil de la valeur actuelle nette de la dette extérieure rapportée au Pib est à 55% et le Sénégal était à 46% en 2022 et 45% en 2023. Pour la valeur actualisée de la dette extérieure par rapport aux exportations, le Sénégal est à 187% en 2022 et 191% en 2023 alors que le seuil est de 240%. Quant au dernier indicateur, le service de la dette, le Ministre a précisé qu'il s'agissait de l'indicateur à surveiller », a expliqué Mamadou Moustapha ba. Ce taux de liquidité de la dette, a-t-il précisé, c'est le service de la dette sur l'année rapporté aux recettes. «Ce taux ne doit pas dépasser 23%. Le Sénégal était à 9,8% en 2022 et à 16% en 2023 », a détaillé M. Ba.