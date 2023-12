Afrique de l'Ouest: Alliance des Etats du Sahel - Abdoulaye Diop appelle à être proactifs dans la préservation de la paix

Les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des Etats du Sahel (Mali, Burkina et Niger) se sont réunis ce 30 novembre 2023 à Bamako.

A cette occasion, Abdoulaye Diop, le chef de la diplomatie malienne a rappelé la création de l'Aes le 16 septembre 2023, la première étape du renforcement des liens stratégiques entre nos trois pays venait d'être franchie. Selon lui, cette étape a permis, en très peu de temps, de réaliser des actions notables, mais surtout, de raffermir notre attachement à surmonter les défis.

En effet, a déclaré le chef de la diplomatie malienne, dans cette période de l'histoire de notre sous-région où la menace terroriste est élevée, nos pays, berceaux de cultures riches et de communautés diverses, ont été touchés par les actions des Groupes armés terroristes. A son avis, la prévention et la gestion des défis sécuritaires exigent une coordination sans faille et une collaboration étroite.

«Nous devons être proactifs dans la préservation de la paix et de la stabilité, tout en favorisant des voies pacifiques. Cependant, notre Alliance ne se limite plus à la défense et à la sécurité. Nous aspirons, entre autres, à faire de l'Aes un espace où l'indépendance et le développement économique dans toutes leurs composantes sont solidement ancrés. Nous parviendrons à l'atteinte de ces objectifs à travers, entre autres, la poursuite de nos concertations diplomatiques et politiques. Pour cela, nous aurons à examiner les recommandations issues des travaux des experts, tenus en prélude à notre réunion ministérielle », a fait savoir le ministre des Affaires étrangères.

Il a relevé que le monde regarde vers ces trois pays qui ont la responsabilité de démontrer que leur engagement n'est pas seulement un acte formel, mais une promesse vivante.

«Nous devons transformer nos paroles en actions tangibles, édifiant ainsi une architecture institutionnelle robuste qui servira de rempart contre les menaces qui pèsent sur notre espace commun.

Nous devons prioritairement renforcer nos mécanismes de consultation, d'évaluation et de prise de décision, afin de garantir une réactivité optimale aux situations émergentes. Confrontés à l'impératif de renforcer les bases de notre coopération, nous examinerons les projets de texte qui incarnent notre engagement commun envers la paix, la stabilité et le développement durable », a martelé Abdoulaye Diop.