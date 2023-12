Gabon: COP 28 - Le Chef de l'Etat échange avec le Président de la BAD

Dans son agenda diplomatique en marge de la COP 28, le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema s'est entretenu ce jour avec le Docteur Akinwumi Adesina, Président de la Banque Africaine de Développement (BAD).

Les objectifs et la vision du CTRI, la préservation de la biodiversité et le rôle prépondérant du Gabon en la matière ont constitué les points essentiels des échanges entre le Chef de l'État et son hôte.

Après s'être imprégné de la feuille de route et des priorités du gouvernement de la Transition axées sur la création d'emplois pour les jeunes, l'urbanisation et la restauration du tissu social des gabonais, le Président de la BAD a évoqué avec le Président de la République les mécanismes de valorisation des ressources forestières du Gabon et des crédits carbone en vue de créer

de la richesse au bénéfice des populations autochtones.

En outre, le Docteur Adesina a réitéré ses encouragements au Général Brice Clotaire Oligui Nguema et aux autorités gabonaises pour l'apurement de la dette du Gabon auprès de la BAD. Un engagement qui témoigne de l'ambition du CTRI à solder les dettes du Gabon vis-à-vis des instances financières internationales , d'assainir les finances publiques et de rebooster l'économie nationale.