Maroc: Le parcours cinématographique de la star américaine Viggo Mortensen mis en avant à Marrakech

Marrakech — Le célèbre acteur et cinéaste américain Viggo Mortensen a participé jeudi, à la section "In Conversation With" dans le cadre de la 20è édition du Festival International du Film de Marrakech, occasion pour lui pour partager les moments forts de son riche et long parcours cinématographique.

Cet événement, qui a offert un rare aperçu de l'esprit de cet artiste polyvalent, a été suivi par un grand nombre de cinéphiles et de professionnels de l'industrie cinématographique.

Ce cinéaste, connu pour ses rôles dans des films emblématiques tels que la trilogie "Le Seigneur des Anneaux" (The Lord of the Rings) et "Green Book", a engagé un dialogue approfondi abordant divers aspects de sa carrière artistique, qui s'étend sur plus de 30 ans.

Évoquant sa collaboration avec le cinéaste argentin Lisandro Alonso, qui participe également à cette édition du festival avec son film "Eureka", Viggo Mortensen a salué l'ouverture du réalisateur à l'improvisation, parlant du plaisir d'avoir de la marge pour s'écarter du script original.

Quant à la dichotomie entre les films grand public et indépendants, Viggo Mortensen a affirmé que le budget et la durée de tournage n'étaient pas des préoccupations significatives pour lui.

Cet acteur américano-danois a mis l'accent sur l'importance de comprendre et de représenter le personnage, quel que soit l'échelle du film.

Revenant sur son expérience du tournage intensif de la trilogie "Le Seigneur des Anneaux", Viggo Mortensen a noté que "des périodes plus longues sur le plateau facilitent le maintien d'une personnalité et d'une mentalité cohérentes", mettant en avant l'avantage de s'habituer à la situation sur une période prolongée.

Sur une autre note, l'acteur américain, qui a joué des rôles en langues anglaise, danoise, espagnole, française, russe et arabe, a affirmé que "si un acteur possède la langue, l'accent et l'apparence adaptés à un rôle particulier, il devrait pouvoir endosser le personnage sans se soucier de la correction politique (political correctness)".

Cet artiste polyvalent (acteur, réalisateur, scénariste, producteur .....) a également révélé sa méthode de préparation aux rôles en explorant le passé du personnage, expliquant qu'il "imagine la naissance et l'éducation du personnage, en adoptant une approche holistique du développement des personnages".

La conversation avec Viggo Mortensen, lors du 20è Festival International du Film de Marrakech, a été ponctuée d'extraits des films dans lesquels ce cinéaste avait démontré son talent d'acteur, dont "Jauja" et "Le Seigneur des Anneaux."

Des bandes-annonces de films réalisées par Mortensen, dont "Captain Fantastic" et "The Dead Don't Die", ont ajouté une autre dimension à cet évènement cinématographique, offrant des aperçus de sa vision en tant que réalisateur et de ses compétences narratives.

La série "In Conversation With..." invite des acteurs, des réalisateurs, des scénaristes et des producteurs à partager des anecdotes captivantes et des discussions franches sur leur vision et leur pratique du métier avec le public du festival.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 20è édition du Festival International du Film de Marrakech se veut un lieu d'expression et de découverte pour des cinéastes de renom venant de plusieurs pays, afin de présenter et de faire découvrir leurs oeuvres cinématographiques, dans un environnement d'échange, de partage et d'enrichissement culturel et artistique.