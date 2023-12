Maroc: 'Disco Afrika - Une histoire Malgache' ou le dilemme entre valeurs morales et trahison

Marrakech — Le long-métrage "Disco Afrika: une histoire Malgache" du réalisateur Luck Razanajaona, projeté jeudi, dans le cadre de la compétition officielle de la 20ème édition du Festival international du film de Marrakech, évoque le dilemme entre valeurs morales et trahison.

Ce film de 80 minutes relate l'histoire d'un jeune malgache de 20 ans, Kwame, qui tente de gagner sa vie dans les mines clandestines de saphir. Suite à un événement inattendu, il doit rejoindre sa ville natale où il retrouve sa mère, d'anciens amis. Ballotté par des sentiments contraires, il va devoir choisir entre argent facile et fraternité, individualisme ou éveil à une conscience politique.

A travers un regard empreint de bienveillance, le jeune cinéaste malgache dépeint le voyage mouvementé d'un jeune homme à la recherche de l'histoire de sa famille, tout en étant tiraillé émotionnellement par des sentiments contradictoires.

Cette pellicule explore les nuances complexes de l'individualisme et offre une réflexion sur l'éveil à une conscience politique. Le protagoniste se voit ainsi confronté à des décisions qui transcendent sa propre personne, l'obligeant à naviguer entre les eaux tumultueuses des intérêts personnels et des idéaux sociaux.

Cette dualité offre ainsi une profondeur thématique qui incite le spectateur à s'interroger sur les choix moraux et éthiques auxquels chacun peut être confronté.

"Le message que je souhaite véhiculer à travers ce film est que, malgré les épreuves de la vie, il faut toujours garder espoir", a indiqué le cinéaste dans une déclaration à la MAP, ajoutant qu'il a souhaité mettre en lumière le fait que la jeunesse africaine est capable de contribuer activement à l'avenir de ses pays.

Luck Razanajaona a également exprimé sa joie de pouvoir présenter son long-métrage au Maroc dans le cadre de la 20ème édition du Festival international du film de Marrakech, expliquant que c'était très important pour lui que ce film soit projeté en avant-première dans un pays africain.

Luck Razanajaona est un jeune cinéaste malgache diplômé de l'École supérieure des arts visuels (ESAV) de Marrakech. Il a participé à des programmes prestigieux tels que Berlinale Talents, le Rotterdam Lab et La Fabrique des Cinémas du Monde à Cannes pour développer ses projets de films. Ses courts métrages et documentaires ont été sélectionnés dans de nombreux festivals à travers le monde. "Disco Afrika", produit par We Film, est son premier long métrage de fiction.

Outre "Disco Afrika" (France, Madagascar, Maurice, Allemagne, Afrique du Sud), la liste des films en lice pour l'Étoile d'Or de cette édition comprend "Les Meutes" de Kamal Lazraq, "La Mère de tous les Mensonges" d'Asmae El Moudir, "Bye Bye Tibériade" de Lina Soualem, "Banel & Adama" de Ramata-Toulaye Sy (France, Sénégal, Mali), "City Of Winds" de Lkhagvadulam Purev-Ochir (France, Mongolie, Portugal, Pays-Bas, Allemagne, Qatar), "The Other Son" (Colombie, France, Argentine) et "Excursion" d'Una Gunjak (Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, France, Norvège, Qatar)

Sont également en compétition "Notre Monde" de Luàna Bajrami (Kosovo, France), Dormitory" (Turquie, Allemagne, France) de Juan Sebastián Quebrada, "Prison in the Andes" de Felipe Carmona (Chili, Brésil), "Silent Roar" de Johnny Barrington (Royaume-Uni), "Toll" de Carolina Markowicz (Brésil, Portugal), et "Tuesday" de Daina O. Pusič (États-Unis, Royaume-Uni).

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 20è édition du Festival International du Film de Marrakech se veut un lieu d'expression et de découverte pour des cinéastes de renom venant de plusieurs pays, afin de présenter et de faire découvrir leurs oeuvres cinématographiques, dans un environnement d'échange, de partage et d'enrichissement culturel et artistique.