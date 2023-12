Angola: Le PDN 2023/2027 reflète l'engagement collectif du Gouvernement

Luanda — Le ministre de l'Économie et du Plan, Mário Caetano João, a affirmé jeudi, à Luanda, que le Plan National de Développement 2023/2027 "est une déclaration claire de l'engagement collectif du Gouvernement pour l'avenir durable du pays".

Intervenant à l'ouverture de la Rencontre méthodologique entre le décideur national et les partenaires internationaux, qui a lieu suite à l'approbation du PDN susmentionné, il a souligné qu'il définit les objectifs et les stratégies pour stimuler la croissance économique et promouvoir l'inclusion sociale.

"Ce plan, plus qu'un document, est une déclaration claire de l'engagement collectif du Gouvernement en faveur d'un avenir durable pour le pays", a souligné le ministre de l'Économie et du Plan.

Selon le responsable, le PDN 2023/2027 apporte de nombreuses nouveautés, mais la majorité réside dans son approche magnétique du développement, soulignant l'impact de la transformation de ce plan en une structure à sept axes d'action et rationalisée en deux piliers de développement.

Mário Caetano João a expliqué que le premier pilier concerne la nécessité d'investir dans le capital humain, l'importance d'investir dans les personnes à travers l'éducation et la santé, facteur fondamental pour créer une société capable et entrepreneuriale.

Le second, a-t-il ajouté, est réservé à la sécurité alimentaire, garantissant que les communautés aient accès à une alimentation suffisante et nutritive, et favorisant ainsi l'augmentation de l'emploi, la rationalisation de la monnaie, la minimisation des actionnaires sur les marchés et une plus grande stabilité du taux de change.

"Nous croyons qu'une nation bien nourrie et bien nourrie est une nation prospère dans les domaines les plus divers, et ces deux piliers sont interdépendants, créant une base solide pour le développement socio-économique et durable de l'Angola", a-t-il expliqué.