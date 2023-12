Angola: La vice-présidente sympathise avec les victimes de violence

Luanda — La vice-présidente de la République, Esperança da Costa, a exhorté jeudi les établissements d'enseignement à adopter des mesures de prévention et d'intervention pour garantir un environnement sûr et inclusif, propice à l'apprentissage et au dialogue ouvert et permanent.

Esperança da Costa s'exprimait à l'ouverture de la VIIIe Conférence nationale sur la science et la technologie et de la IIIe Foire des idées, des innovations et de l'entrepreneuriat technologique.

A l'occasion, la vice-présidente a condamné la violence physique, psychologique et sexuelle, la discrimination et les pratiques négatives « qualifiées » d'intimidation, soulignant que l'événement coïncide avec la période de 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre à l'égard des femmes et des filles.

Esperança da Costa a estimé qu'il était « temps d'adopter des actions qui construisent et respectent la diversité et l'espace des autres ».

Par ailleurs, la vice-présidente de la République a également exprimé des mots d'encouragement et de solidarité avec les victimes des pluies.

"Aux victimes de la pluie, en cette période de difficulté et de malheur, nous exprimons notre profonde solidarité, conscients de la situation critique que vivent d'innombrables familles, dont les dégâts matériels et émotionnels et, malheureusement, les pertes de proches sont importants", a-t-elle exprimé.

La campagne « 16 jours d'activisme pour mettre fin à la violence contre les femmes » qui a débuté le 25 novembre, se termine le 10 décembre, Journée internationale des droits de l'homme. JFS/VC/LUZ