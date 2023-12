Sénégal: Quand Dakar se passionne pour le duel Mané-Koulibaly dans le championnat saoudien

Match au sommet en championnat d'Arabie saoudite ce 1er décembre entre Al-Hilal, le leader et son dauphin Al-Nassr. L'occasion de voir Sadio Mané, la star des Lions, face à son capitaine en sélection, Kalidou Koulibaly.

Al-Nassr- Al-Hilal, Sadio Mané ou Kalidou Koulibaly, Khadija a eu du mal à trancher : « Ce sont tous des Sénégalais, il y a un dilemme, mais c'est Sadio Mané (vice-capitaine, ndlr) que je vais supporter. J'encourage quand même notre capitaine Kalidou Koulibaly. »

Ngouda, un autre fan des Lions, va supporter aussi le défenseur central : « Kalidou Koulibaly reste le capitaine. En plus, il est bien aussi. »

Il y a aussi les neutres comme Daouda : « Je n'ai pas de passion pour l'un ou l'autre des joueurs, parce que tout simplement ce sont des Sénégalais. Mais on peut quand même prier pour que les choses se passent de la meilleure des manières pour les deux. »

Les Sénégalais se sont trouvé une nouvelle passion, la Saudi Pro League. Et les habitudes de télé ont changé depuis que les stars de l'équipe nationale ont envahi le championnat saoudien : « Je regarde le championnat anglais et français. Mais j'ai commencé à regarder le championnat arabe », dit Khadija. « Temps en temps, cela m'arrive de tomber dessus et du coup, c'est intéressant de regarder », témoigne Ngouda.

Et ils sont encore nombreux ce vendredi devant le petit écran pour suivre cette affiche Al-Hilal où joue aussi le Brésilien Neymar et Al-Nassr où évolue Cristiano Ronaldo. La dernière fois que les deux Lions se sont affrontés, c'était en Ligue des champions en septembre 2019 entre Naples et Liverpool.