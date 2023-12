Afrique: Migrants - La Tunisie, terre de transit, refuse de jouer les «garde-côtes» de l'Europe

En Tunisie, la question des migrations est centrale. C'est des villes côtières du littoral tunisien que partent désormais l'essentiel des embarcations de migrants en quête d'Europe. Des candidats au rêve européen qui déchantent en Tunisie, terre de transit.

C'est un véritable calvaire que vivent les migrants désireux de rallier les côtes européennes depuis la Tunisie. Fuyant des guerres - comme les Soudanais par exemple - ou encore des situations économiques difficiles - comme les Ivoiriens - ils se retrouvent pour beaucoup dans une situation inextricable sur le territoire tunisien. Et c'est d'autant plus douloureux pour eux à accepter que certains ports tunisiens ne se trouvent qu'à une petite centaine de kilomètres des premières îles italiennes.

Ne souhaitant pas ou ne pouvant pas rentrer chez eux si près du but, ces migrants ne peuvent pas non plus mener d'existence apaisée en Tunisie. Car le pays ne ménage pas ses efforts pour les dissuader de rester sur le territoire national au point même de les traquer. C'est ce qui s'est passé cet été, quand des centaines de migrants ont été déportés par cars entiers dans des zones désertiques et isolées, sans eau ni vivres. L'affaire avait fait grand bruit et scandalisé à l'échelle internationale.

Depuis, la situation ne s'est pas beaucoup améliorée. Pas plus tard que le week-end dernier, des violences ont éclaté dans la région de Sfax entre migrants et forces de l'ordre tunisiennes après que celles-ci ont détruit des embarcations en fer qui avaient vocation à prendre la mer vers l'Europe. Des opérations qui ont contribué à sortir de leurs gonds des grappes de candidats au départ qui ont pris d'assaut et saccagé une camionnette de la garde nationale tunisienne. Des images qui ont amplement circulé et choqué en Tunisie, d'autant que dans la confusion, un fusil a été dérobé aux forces de l'ordre, créant des craintes de règlements de comptes sanglants.

%

La Tunisie, prête à accueillir un sommet sur le thème des migrations

La Tunisie a très mal pris d'être pointée du doigt par les ONG de défense des droits de l'homme et par la presse internationale cet été. Pour protester, mais aussi redorer son image, le pays a convié, la semaine dernière, des agences de presse et des journalistes étrangers à un colloque de deux jours à Tunis sur la thématique de la couverture médiatique de la migration illégale.

Au niveau politique, c'est par la voix de son Président que Tunis a martelé qu'elle ne deviendrait pas le garde-côte de l'Union Européenne. C'est ce qu'a dit en substance cette semaine encore, Nabil Ammar, ministre des Affaires étrangères tunisien. De passage à Barcelone pour le sommet de la Méditerranée, il en a profité pour donner une interview au quotidien espagnol El Pais dans laquelle il explique qu'aucun pays ne peut résoudre seul le problème de la migration illégale.

Tunis souhaiterait que des solutions soient trouvées à la racine, dans les pays de départ, pour endiguer les flux plutôt que d'avoir à les subir en tant que terre de transit. La Tunisie se dit prête à accueillir un sommet sur cette thématique, réunissant les pays du sud et ceux du nord.