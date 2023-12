Madagascar: La réélection d'Andry Rajoelina à la présidence proclamée par la Haute Cour constitutionnelle

La Haute Cour constitutionnelle (HCC) de Madagascar a définitivement validé ce 1er décembre 2023 la victoire du président sortant, Andry Rajoelina (58,96% des voix), au premier tour de l'élection présidentielle (taux de participation de 46,36%) du 16 novembre, dont la régularité est contestée par l'opposition. Des résultats annoncés par Florent Rakotoarisoa, président de la HCC.

Ce 1er décembre 2023 à Antananarivo, la Haute cour constitutionnelle (HCC) de Madagascar a proclamé officiellement la réélection d'Andry Rajoelina à la tête de l'État, dès le premier tour de la présidentielle.

La cérémonie a d'abord démarré par ce que tous attendaient : l'annonce du verdict des 15 requêtes déposées par les candidats.

Les neuf requêtes de Siteny Randrianasoloniaiko, adversaire principal d'Andry Rajoelina, qui portaient sur des demandes d'annulation du scrutin et de disqualification du président sortant, ont toutes été rejetées.

Les six autres, déposées par Andry Rajoelina lui-même, ont en grande partie été jugées recevables et acceptées.

Après recomptage des voix et annulations de certains des suffrages à l'endroit du candidat Siteny Randrianasoloniaiko, le Président de la HCC a donc déclaré vainqueur Andry Rajoelina avec 58,96% des voix. Et un taux de participation de 46,35%.

« Je serai le président de tous les Malgaches et j'assumerai mes fonctions avec dignité »

Dans la salle, quelques applaudissements discrets. Pas d'effusion, comme en 2018. Après la proclamation, Andry Rajoelina s'est présenté à la presse. « Je serai le président de tous les Malgaches et j'assumerai mes fonctions avec dignité », a-t-il débuté.

Et lorsque RFI l'a questionné sur la composition de son futur gouvernement, Andry Rajoelina a répondu : « Il y aura une nouvelle équipe, quelques changements. Mais on ne change pas non plus une équipe qui gagne. » Et d'ajouter : « Ceux qui ont déjà accompli de bons résultats au sein de leur ministère pourront être reconduits. »

À ses adversaires et détracteurs, il leur a demandé de respecter le choix du peuple. « Je suis preneur de toutes les critiques constructives et non celles qui détruisent le pays », a-t-il prévenu.

Aucun des 12 autres candidats n'était présent à la cérémonie

Dès la proclamation du résultat, les partenaires internationaux de Madagascar qui avaient dépêché certains de leurs représentants à la cérémonie ont immédiatement envoyé un communiqué annonçant avoir « pris acte de la publication de la HCC », sans néanmoins féliciter le vainqueur.

« Compte tenu des tensions et des incidents ayant émaillé le processus électoral et du contexte politique tendu, il appartient désormais au chef de l'État nouvellement élu [...] de prendre les mesures à même de restaurer un climat de confiance propice au dialogue, dans la perspective des élections législatives et communales à venir », souligne un communiqué signé par neuf ambassades.

Par ailleurs, aucun des 12 autres candidats n'était présent ce vendredi matin à la cérémonie. Le collectif des 11 candidats a d'ores et déjà laissé entendre qu'il ne comptait pas accepter si facilement la victoire d'Andry Rajoelina, ni même l'existence du scrutin en lui-même. « Nous considérons qu'aucune élection n'a eu lieu à Madagascar le 16 novembre » 2023, ont clamé les candidats réunis la veille. « Les marches pacifiques que nous avons menées ne sont que des préludes », ont-ils ajouté. Le collectif des candidats a ainsi appelé les fonctionnaires et les forces de l'ordre à se rallier à leur cause.