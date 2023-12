Tunisie: Expatriés | Kelyan Yahia, cible des cadors

Le jeune défenseur intéresse plusieurs clubs européens.

Axial de 17 ans qui s'impose comme un véritable leader avec les U19 de l'OL, le Tunisien Keylan Yahia va incessamment être blindé par les Gones qui voient d'un mauvais oeil la tentation de le voir ailleurs. Il se trouve que la Juventus, l'AC Milan, Stuttgart et Villarreal sont déjà en approche. Les offres ne manquent donc pas pour un joueur promis à un avenir radieux.

El Djebali: un prêt pour grandir davantage

Les pépites des Gones sont décidément d'origine tunisienne. Un autre phénomène, milieu de l'OL, le tout jeune Chaim El Djebali, sous contrat jusqu'en juin 2027, pourrait cependant gagner en temps de jeu s'il est prêté quelques mois. Avec une cote de l'ordre de 500 000 euros, le joueur va vraisemblablement débuter en Ligue 2 française sous la casaque d'un club dont le nom n'a pas été révélé, puis revenir plus fort à Lyon en été.

Susceptibles de mettre les voiles cet hiver

La fenêtre du mercato arrive et des joueurs expatriés tunisiens pourraient changer de club. A titre d'exemple, Wajdi Kechrida, latéral droit d'Atromitos, constitue la cible de l'Aris Salonique. Encore redevable d'une année de contrat à son club employeur, l'ancien Etoilé pourrait passer à Cologne, écurie qui le suit depuis la dernière CAN et même depuis son passage à la Salernitana où le joueur avait découvert la Série A.

Coté 800 000 euros, Kechrida dispose actuellement d'un traitement financier de l'ordre de 144 000 euros par an, certainement pas un handicap pour les clubs preneurs, sachant que, même en Tunisie, certains joueurs touchent beaucoup plus ! Passons à Moataz Zemzemi à présent. L'ancien Clubiste, 24 ans, pourrait quitter les Chamois Niortais, et ce, après avoir obtenu son bon de sortie. Troyes, Bordeaux et le Paris FC sont sur les rangs pour un joueur évalué à 800 000 euros. Oussama Haddedi, à présent, sera libre de droit en juin.*

Latéral gauche international, le joueur de 31 ans, sociétaire de Greuther Fürth est coté 700 000 euros et devrait changer de club cet hiver. Enfin, Ali Maaloul, «concurrent» de Haddedi en sélection et valeur sûre de l'équipe nationale, se trouve en fin de contrat avec Al Ahly, après avoir passé 7 ans au Caire. En clair, Mâaloul est déjà sur le marché puisqu'un accord entre lui et son employeur stipule que le joueur pourra choisir sa prochaine destination en juin. Cependant, l'ancien joueur du CSS est évalué à 1,2 million d'euros. Avis aux amateurs.