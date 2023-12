Madagascar: Ankazobe - Une femme agressée chez elle pour suspicion d'adultère

Agressée chez elle en plein sommeil, une femme a failli mourir hier au petit matin dans le village de Soanierana, dans la commune urbaine d'Ankazobe.

Selon les informations, ce matin-là soit vers 1 heures 30, un individu non identifié et cagoulé est entré de force dans le domicile de la victime. Ayant réussi à s'introduire dans la chambre, l'assaillant a éteint la lumière et agressé sa cible.

Puisque celle-ci a résisté, il l'a blessé en lui assainant plusieurs coups de couteau au niveau de la cuisse, du genou, et à la cheville gauche. Pendant l'affrontement, la victime a pu allumer la lumière et le malfaiteur a pris la fuite après avoir volé son téléphone portable. Selon les informations, les forces de l'ordre n'ont été renseignés de cette attaque que vers 3 heures 30. Deux gendarmes de la brigade d'Ankazobe sont alors descendus sur place pour les constatations et lancer la poursuite de l'agresseur.

A leur arrivée, la blessée avait déjà été évacuée à l'hôpital d'Ankazobe par les voisins et avait déjà reçu les soins nécessaires. Pendant le ratissage des lieux du crime, un objet utilisé pour ouvrir la porte et les fenêtres de la maison a été découvert. L'enquête sommaire et suivant le sms reçu par la victime la veille de son agression ont révélé qu'une affaire d'adultère serait le mobile de cet acte. La brigade d'Ankazobe se charge de l'enquête.