Madagascar: Destination Nosy Be - Quatres sites touristiques dotés de connexion Internet

Un accord de partenariat vient d'être signé entre l'Office Régional du Tourisme de Nosy Be (ORTNB) et l'opérateur en télécommunications Telma. La cérémonie de signature de la convention de ce partenariat a eu lieu hier à Nosy Be.

L'accord prévoit la dotation en connexion Internet de quatre sites historiques et touristiques de cette destination de rêve, pour en faire des sites connectés.

Désormais, les habitants et visiteurs de Nosy Be pourront bénéficier d'une connexion Internet de qualité sur Mont Passot, la colline volcanique du centre de l'île, à Nosy Tanikely et son parc marin reconnu mondialement pour sa biodiversité, sur l'îlot Nosy Iranja, l'île paradisiaque qui a su conserver vie sauvage, décors luxuriants et traditions, sans oublier le village balnéaire d'Ambatoloaka, plus précisément le parking de cette longue plage incontournable de l'île.

Toute l'équipe de cette office du tourisme local sera également dotée de smartphones dans la poursuite de son objectif de développer et de promouvoir la destination Nosy Be et ses différentes pépites, notamment en vue d'une meilleure communication sur les diverses plateformes digitales.

Par ailleurs, Telma s'est également engagé à soutenir les diverses activités prévues par l'ORTNB dans le cadre de la promotion de l'île, qu'elles soient culturelles, sportives, touristiques ou autres.