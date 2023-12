Madagascar: Pinouche Randrianjafy - Une cheffe passionnée et engagée

Car rien ne vaut la cuisine de grand-mère. Pinouche Randrianjafy quant à elle revisite ces bons petits plats qui se trouvent dans la marmite de nos aïeux. Un défi relevé haut la main par sa nouvelle enseigne Y'agou table-café à Analakely

Cheffe émérite chez KePi Touch, Pinouche Randrianjafy s'est lancé un autre challenge. Celui d'offrir de bons plats issus des recettes de grand-mère. Se trouvant à la carte de Y'agou table café by KePi Touch, chaque plat est revisité de façon à rester dans l'air du temps. Ouvert récemment à Analakely, cet enseigne se fait également vitrine de KePi Touch, le service traiteur célèbre pour ses canapés et mignardises. Sans se cantonner à une seule cuisine, les plats typiques du terroir tout comme les classiques y sont servis. Allant du carré d'agneau à la salade césar, en passant par le riz à la cantonaise aux pâtes bolognaises, rien n'est laissé au hasard.

Pour Pinouche Randrianjafy, l'art culinaire est une affaire familiale. Née d'une mère traiteur et chef pâtissière, elle n'avait pourtant pas envisagé d'emblée d'en faire son métier. Ce n'est que deux ans après son bac qu'elle décide de franchir le pas et d'intégrer l'école nationale du tourisme et de l'hôtellerie. De fil en aiguille, entre deux projets, elle devient enseignante à l'INTH à son tour avant de se consacrer au service traiteur KePi Touch. Pendant la période de la Covid, elle a opté pour les coffrets de mignardises que les clients s'arrachent. Deux ans plus tard, Y'agou voit le jour pour privilégier l'esprit familial. Plutôt table-café que restaurant, le concept cible un plus large public.

Pour la cheffe, Y'agou fait partie du processus de partage de passion et de savoir-faire. Rassemblant une équipe de non-initiés, son but est de faire découvrir le monde de l'art culinaire à des jeunes qui n'ont pas forcément l'expérience requise. Les conditions : le vouloir, travailler et persévérer. Pour elle et son mari, l'idée est de donner leur chance à des jeunes de la population rurale de bénéficier d'une formation sur le tas et de cultiver une passion pour l'art culinaire si cela les intéresse.

En effet, à ses débuts, en tant que traiteur, Pinouche Randrianjafy a commencé avec une équipe improvisée pour le service traiteur KePi Touch. Ses proches aidant, ses nounous et femmes de ménage lui ont prêté main forte. Au fur et à mesure, ces dernières ont connu une reconversion professionnelle pour troquer balais et chiffons pour marmites et cuillères. « C'est justement dans cette optique d'évolution que notre travail tourne », avance-t-elle. C'est toujours plaisant de voir des jeunes vivre d'une passion et de les voir progresser dans cette voie. Evidemment, chaque membre de notre équipe se voit dispensé d'une formation dans la pratique. Acquérant ainsi expérience et technique au fil du temps, ils représentent environ 80% de l'équipe de KePi Touch. Chez Y'agou table-café by KePi Touch, ses complices sont essentiellement issus de leur église. Alliant maîtrise et discipline, c'est le combo gagnant pour pouvoir offrir cette recette d'excellence traduite en qualité et en quantité dans les produits de Y'agou table-café by KePi Touch.