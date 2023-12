Madagascar: Football / Détection - Satisfaction des recruteurs internationaux et du MJS

A quatre jours de la détection au Stade Barea, les quatre recruteurs internationaux sont convaincus par le talent des jeunes malgaches. Au départ, ils étaient 2 500 joueurs, ils ne sont plus que 30 à la dernière phase.

Tout le monde est satisfait à commencer par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Haja Resampa, parrain du projet. « Je suis heureux, car c'est l'une des premières fois que nous avons l'honneur de recevoir des recruteurs à Madagascar. La plupart du temps, ce sont nos joueurs qui partent à l'étranger pour chercher des clubs. Les footballeurs malgaches méritent cette attention particulière de la part des clubs professionnels, car nous avons des talents, sinon vous ne seriez pas venus ici », a-t-il annoncé. Les recruteurs internationaux partagent cet avis. « Madagascar a de véritables talents », c'est ce qu'a déclaré, hier, Ndemba M'Baye, directeur sportif du club RS Berkane au Maroc, faisant partie des quatre recruteurs internationaux qui sont actuellement sur le territoire malgache, dans le cadre du projet « Baolina kitra mahatafita ».

La séance de détection en était à sa quatrième journée, hier. Au total, 60 joueurs détectés issus de plusieurs régions de Madagascar ont montré leurs atouts au football pour tenter leur chance de devenir expatriés. Parmi eux, 30 sont maintenus pour la phase finale et à travers un système de filtre. Ils ne seront plus que 15 après le match prévu ce dimanche. « Je suis très impressionné par le bon niveau que j'ai observé surtout lors de la rencontre amicale contre Disciples FC à laquelle j'ai assisté. Ce fut un match de haut niveau avec beaucoup d'intensité. Je suis extrêmement satisfait d'avoir fait ce déplacement jusqu'ici à Madagascar, et surtout avec votre accueil chaleureux», a continué ce technicien, lors d'une conférence de presse, hier, à Mahamasina.

%

En effet, il est accompagné par ses collègues, entre autres, Belkaci Abdenold, ancien joueur professionnel du LOSC, non moins recruteur officiel du club ; Helmi Loussaief, recruteur officiel et conseiller du président du Club Africain et enfin Wassim Gharmoul, de White Caps de la MLS aux États-Unis. « Si on continue à travailler ainsi, le football malgache sera dans un niveau supérieur car je vois de bons profils à travers ces jeunes. Ils ont un très bon niveau. En effet, il ne manque pas grand-chose. Il faut mettre en place une politique de formation », a ajouté Belkaci Abdenold.

Rôle primordial du MJS

Les 30 joueurs restants vont faire encore de leur mieux pour capter l'attention des recruteurs. Ils disputeront un troisième match amical, prévu au Stade Barea ce dimanche. Pour ceux qui sont éliminés, par contre, le parcours ne s'arrête pas là, ils intègreront la base de données de l'agence LNR Sport Management, porteur de ce projet, qui est en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Fédération Malgache de Football. « L'avenir du sport en général et du football en particulier passe par les jeunes d'aujourd'hui. C'est une grande chance d'avoir pu mettre en place cette période de détection. J'ai l'espoir que parmi ces jeunes, certains vont devenir de grands joueurs et pourront porter haut les couleurs du drapeau malgache dans les années à venir » a conclu, Haja Resampa.