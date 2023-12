Afrique: Concours d'entrepreneuriat - Les prix d'ABH 2023 remportés par le Nigéria, le Kenya et l'Égypte

Le concours Africa's Business Heroes (ABH) a communiqué cette semaine, les trois vainqueurs de son édition 2023.

Encore une fois, aucun Malgache n'est arrivé à la grande finale, bien que le nombre de candidats issus de la Grande île ne cesse de croître. Lors des trois dernières éditions, une Malgache a brillé, chaque année, dans le top-50 du concours ABH, parmi les plusieurs dizaines de milliers de candidats. Pour cette année, c'est Matina Razafimahefa, fondatrice de SAYNA qui était dans la course, sans avoir pu passer en grande finale, tout comme ses compatriotes durant les éditions 2021 et 2022. Pour cette édition 2023, plus de 27 000 candidatures provenant de 54 pays africains, ont été enregistrées par les organisateurs. Seulement trois brillants entrepreneurs du Nigeria, du Kenya et d'Égypte ont gravi les marches du podium.

Les grands lauréats de cette édition sont Dr Ikpeme Neto du Nigeria, remportant le premier prix de 300 000 USD avec Wella Health Technologies, suivi de Thomas Njeru du Kenya à la deuxième place avec Pula Advisors Limited recevant 250 000 USD, et enfin, Ayman Bazaraa d'Égypte avec Sprints gagnant le troisième prix de 150 000 USD. Selon les organisateurs, ces entrepreneurs ont été sélectionnés pour leur ingéniosité, leur persévérance, et surtout, leur impact transformateur sur leurs communautés et au-delà. L'annonce des lauréats s'est déroulée lors d'une grande finale diffusée en réalité augmentée depuis Kigali, au Rwanda, atteignant une audience mondiale via une webdiffusion en direct. Outre les lauréats, les dix finalistes bénéficieront d'une subvention de 100 000 USD de l'ABH, accompagnée de 10 000 USD supplémentaires pour des programmes de formation post-concours.

Dans la même foulée, le 5e anniversaire du concours ABH a été célébré lors d'un sommet ayant pour thème « IA : perspectives, innovations et impact de l'Afrique ». Cet événement a rassemblé plus de 1 750 acteurs de l'écosystème entrepreneurial et des entrepreneurs émergents venus de toute l'Afrique, offrant un espace pour les présentations en direct, des discours, des ateliers, et une rétrospective du travail des précédents héros de l'ABH. À noter que depuis 2019, les bénéficiaires de subventions du concours ABH ont collectivement levé plus de 153 millions USD d'investissements, touchant 37,5 millions de clients dans 52 pays africains. Ces entrepreneurs ont généré 123 000 emplois directs et indirects, contribuant significativement au développement économique du continent. Avec un chiffre d'affaires combiné de 252 millions USD, les lauréats des subventions ABH continuent de démontrer la capacité de l'entrepreneuriat à stimuler la croissance, l'innovation et l'impact socio-économique.