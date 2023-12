Madagascar: Branchements Mora - 200 000 ménages bénéficiaires en vue

Cinq camions et cinquante motos ont été attribués pour accélérer les travaux de raccordement à l'électricité de la Jirama, pour les bénéficiaires des Branchements Mora. Ces matériels roulants ont été réceptionnés hier par le ministre de tutelle.

L'impact du projet LEAD (Least-Cost Electricity Access Development) ne se limite pas aux ménages bénéficiaires. Il s'étend également au niveau des infrastructures vitales, à l'exemple des Centres de Santé de Base (CSB) à travers le pays. C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'Energie et des Hydrocarbures, Solo Andriamanampisoa, lors de la cérémonie de remise officielle de matériels roulants, qui s'est tenue hier sur le site de la Jirama à Antanetibe Analamahitsy. Compte tenu de l'importance des résultats attendus, la mise en oeuvre de ce projet - financé par la Banque mondiale - doit être accélérée, selon ses promoteurs.

À noter que dans ce cadre, plus de 34 000 poteaux seront installés, engendrant la création de plus de 1 500 kilomètres de lignes électriques, accompagnés de la mise en place de 650 transformateurs. C'est d'ailleurs dans cette optique d'accélérer les travaux que les cinq camions et cinquante motos ont été officiellement attribués et réceptionnés par le ministre avec les représentants de la Jirama. Ces véhicules marquent une avancée majeure dans la concrétisation des Branchements Mora. Ils joueront un rôle crucial dans la mise en oeuvre rapide et efficace des connexions électriques pour les ménages malgaches, surtout pour les plus vulnérables.

%

Perspectives

À ce jour, plus de 45 000 ménages à travers toute la Grande Île ont déjà réglé les frais requis pour ces branchements après avoir suivi les premières démarches indiquées par le projet. Le Projet LEAD a pour objectif principal l'amélioration de la qualité de l'approvisionnement en électricité tout en garantissant un accès plus abordable à cette ressource essentielle. Les promoteurs du projet visent à toucher jusqu'à 200 000 ménages grâce à l'initiative Branchement Mora, offrant ainsi la possibilité à un nombre significatif de familles d'accéder à l'électricité, améliorant ainsi leur qualité de vie et stimulant le développement socio-économique.

L'aboutissement de cette phase du Projet LEAD ouvre de nouvelles perspectives pour l'ensemble du pays, stimulant non seulement l'accès à l'électricité mais favorisant également des progrès tangibles dans le domaine de la santé, de l'éducation et de l'activité économique. Bref, le ministère de l'Energie et des Hydrocarbures (MEH) et les partenaires impliqués ont exprimé leur détermination à poursuivre leurs efforts pour garantir une exécution réussie du Projet LEAD, offrant ainsi à un nombre croissant de citoyens malgaches les avantages essentiels de l'électricité.