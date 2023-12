Madagascar: Intensification rizicole - Distribution d'intrants agricoles pour deux régions

Dans le cadre de la préparation des campagnes culturales 2023-2024, le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage ne ménage pas ses efforts pour soutenir les exploitants agricoles familiaux afin d'assurer une intensification rizicole.

Des intrants agricoles composés entre autres de semences de riz, des engrais NPK et des engrais biologiques ont été ainsi distribués dans deux régions productrices, à savoir Analamanga et Atsimo Andrefana. Dans la première région, 1 056 paysans répartis dans les districts d'Ambohidratrimo, d'Avaradrano et de Manjakandriana ont bénéficié de 12,4 tonnes de semences de riz irrigué et pluvial ainsi que de soja, de 15,7 tonnes d'engrais NPK et de 82 tonnes d'engrais biologiques.

Pour la seconde région, 86 paysans issus des quatre communes rurales dans le district de Beroroha ont été dotés de plus d'une tonne de semences de riz irrigué, de 1,7 tonne d'engrais chimiques et de 8,6 tonnes d'engrais biologiques. Cette action a été entreprise dans le cadre de la mise en oeuvre du projet PURPA ou Projet d'Urgence pour le Renforcement de la Production Alimentaire, financé par la Banque Africaine de Développement ainsi que dans le cadre de la mise en application de l'approche Partenariat public-privé. Il s'agit notamment du fruit de partenariat entre le ministère en charge de l'Agriculture et de l'Elevage ainsi que du groupe STOI spécialisé dans le domaine de l'agri-business tout en promouvant notamment l'agrégation agricole à Madagascar.

Rendement de 4,15 tonnes/ha

Le Fonds de Développement Agricole y intervient également afin de faciliter l'accès des paysans à ces intrants agricoles indispensables pour l'intensification rizicole. L'objectif consiste à atteindre l'autosuffisance alimentaire à Madagascar tout en réduisant la dépendance du pays aux importations de produits alimentaires. Parlant du Projet d'Urgence pour le Renforcement de la Production Alimentaire ou PURPA en particulier, il vise notamment à augmenter la production et la productivité en répondant aux besoins pressants des entreprises agricoles familiales type 2. Cette catégorie de producteurs doit disposer d'au moins 0,3 Ha et pouvant payer l'apport bénéficiaire de 10% par la mise à disposition de ces semences et ces engrais.

Pour les campagnes culturales de 2022-2023, les appuis apportés par le projet PURPA aux 18 528 producteurs en riz irrigué ont engendré un rendement de 4,15t/ha, a-t-on appris tandis que les appuis en riz pluvial aux 3 561 producteurs ont permis d'enregistrer un rendement de 2,09t/ha. Pour les 2 003 producteurs de soja soutenus, ils ont obtenu un rendement de 1,66t/ha et les 1 550 producteurs d'arachide ont pu obtenir un rendement de 1.11t/ha. Il faut savoir que ce projet utilise la digitalisation à travers le mécanisme voucher et les cartes producteurs en travaillant avec les Boutiques Partenaires pour faciliter l'accessibilité des intrants aux producteurs. Par ailleurs, 235 Champs Ecoles Paysans ont été mis en place cette année au niveau des 20 régions d'intervention du projet.