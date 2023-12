Madagascar: Saint-Sylvestre à Paris - Cinq artistes en showcase

C'est devenu une coutume pour les membres du label Rn.Prod. Chaque fin d'année, ils invitent des stars malgaches pour émerveiller la diaspora.

Le 31 décembre prochain, cinq artistes livreront un concert à leurs inconditionnels à la salle Firat à Paris. Une soirée marquante, un véritable rendez-vous à ne pas louper. Les grosses pointures telles que Rim-Ka, Tiji Negga, RJ, Mirasoa et Sisca seront à l'affiche. Un choix ni arbitraire, ni par hasard, les organisateurs les ont sélectionnés car l'animation et le spectacle sont leur seconde nature. À la tête de la liste, le prince de l'afropop de la Grande Île, lui qui ne cesse de progresser. D'ailleurs il demeure en haut du classement des hits. Rim Ka a beaucoup fait couler l'encre des journalistes culturels dès son premier single « Very jery ». Cette formation de Toamasina n'a pas encore déçu le public.

Au contraire, à chaque fois qu'il sort une chanson, adolescents et adultes sont tous sur la piste de danse. Donc, la diaspora l'attendra avec impatience...

Tiji Nega, les Malgaches lambda l'ont entendu pour la première fois lorsqu'il a réalisé un duo avec Kaljah en février 2019, « Zaza gasy tia mitady » était le titre. Un morceau qui a ému les Malgaches quittant leur pays pour aller chercher du travail au Moyen-Orient, en l'occurrence au Liban. Le message était poignant. Les deux chanteurs ont surtout salué le courage des jeunes femmes qui ne se contentent pas d'attendre leurs conjoints pour vivre. Ensuite, Tiji a évolué en enchaînant des chansons du même style.

Désormais, la persévérance a payé cash, l'étoile montante d'autrefois partagera la scène avec des stars ! RJ, c'est le chansonnier du moment. Ses produits sont de qualité. Il rayonne dans la région septentrionale de Madagascar, et commence à saisir le coeur de ses concitoyens de la capitale. Ça se voit, il vise l'international avec ses textes tantôt en français, tantôt en malgache. Il a un avenir devant lui, et il en est conscient... Mirasoa sera dans la partie. Elle explosera la scène avec son tsapiky bleu-bleu. Ah oui, les originaires du grand Sud seront sûrement ravis de son arrivée à Paris. Ils vont oublier la saison hivernale puisque leur idôle apportera la chaleur de Madagascar à travers ses tubes notamment « Valala », « Debono ».

Enfin, Sisca la reine des bals proposera son salegy aoe à l'assistance. Avant d'atterrir sur le sol français, elle séjournera 10 jours à Mayotte. La diva aura quelques jours de repos, puis, elle rencontrera ses convaincus de la ville des lumières. Bien sûr, le show sera chaud. Non seulement elle fera voyager les nostalgiques dans le temps, mais elle les emmènera dans son monde musical. Ses mélodies sont similaires à celles du temps des griots malgaches.« Sur scène, elle met en transe ses fidèles ». Oui, Sisca introduit certains de ses fans dans une autre dimension. Elle transporte... fait vibrer tant de corps que de coeur. Une marque de fabrique très originale.

#Rn.Prod, vers un entreprenariat culturel

En effet, ces cinq artistes de différents styles seront sur les planches. Le but est de rapprocher les Malgaches vivant à l'étranger. Par ailleurs, le directeur artistique du Rn.Prod Réné Lemoine ainsi que son proche collaborateur Nofar ambitionnent de mettre la barre encore plus haut. Ces entrepreneurs culturels malgaches envisagent d'élargir la scène musicale pour les artistes malgaches. « L'objectif c'est faire comme nos amis nigérians. Il est vrai que notre musique attire les oreilles des étrangers. Mais, il faut voir grand. J'imagine un jour que nos artistes offriront un concert à l'Arena de Paris. C'est notre rêve, et nous travaillons dur pour le réaliser. Nous n'allons pas nous limiter à la diaspora. D'ailleurs des différentes nationalités viennent voir nos concerts, c'est déjà significatif. Nous allons continuer dans ce sens afin d'atteindre notre objectif », a avoué Nofar, l'un des fondateurs de Rn.Prod. En vérité, ce label n'est pas à son premier coup de maître. Cela fait plus de vingt ans que René Lemoine a invité des chanteurs malgaches à exécuter des concerts au-delà des frontières de la Grande-Ile, à savoir à La Réunion, à Mayotte, en France, en Suisse et en Belgique. En outre, ces deux hommes sont des ambassadeurs de la culture de leur pays.