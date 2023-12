Madagascar: Langue et culture chinoises - L'Institut Confucius fête son 15ème anniversaire

L'Institut Confucius de l'Université d'Antananarivo souffle ses 15 bougies. La multiplication des sites d'enseignement de la langue et de la culture chinoise figure parmi ses principaux objectifs.

Positif. C'est le bilan dressé par l'Institut Confucius de l'Université d'Antananarivo (ICUA) durant ses quinze années d'existence. La langue chinoise, réputée pour sa complexité à l'oral comme à l'écrit, séduit de plus en plus de Malgaches, selon le directeur malgache auprès de cet institut, Maroy Prisca Rasoanirina. « De plus en plus de jeunes s'intéressent à la langue chinoise pour développer leurs compétences linguistiques. L'apprentissage du chinois ouvre de nombreuses perspectives dans le monde du travail et du business vu que de nombreuses entreprises chinoises commencent à s'implanter dans le pays. Certains d'entre eux souhaiteraient également poursuivre leurs études en Chine grâce aux bourses d'études octroyées à cet effet », a-t-elle indiqué. Plus de 800 étudiants en Licence ont déjà obtenu leurs diplômes et plus de 10 000 étudiants ont déjà pu bénéficier des cours dispensés par l'Institut Confucius. La cérémonie officielle de célébration du 15ème anniversaire s'est tenue hier à l'Amphithéâtre de l'ICUA en présence des hautes autorités et a été marquée par des performances préparées par les étudiants de cet établissement.

%

Perspectives

Depuis sa création en 2008, l'Institut Confucius de l'Université d'Antananarivo n'a cessé de promouvoir le développement de l'enseignement de la langue et de la culture chinoises. C'est dans ce sens que de nombreux sites d'enseignement de l'ICUA ont été mis en place dans quelques provinces de Madagascar telles que Mahajanga, Fianarantsoa et Toliara. « La multiplication de ces sites d'enseignement permettra à un plus grand nombre de personnes d'accéder à l'apprentissage de la culture et de la langue chinoises. Une initiative qui entre dans le cadre de la mise en oeuvre de notre plan quinquennal qui devrait s'achever l'année prochaine », renchérit Maroy Prisca Rasoanirina. Outre la formation académique et les cours du samedi, des cours intensifs sont aussi disponibles pour les personnes qui requièrent ce type de formation.