Madagascar: Avaradrano - Un rendez-vous communautaire ce week-end

J-1 avant l'ouverture officielle de la deuxième édition du Grenier d'Avaradrano : « Vide grenier et Pop-up Market », prévue pour le week-end du 2 et 3 décembre 2023 de 9h à 17h à OPY FISH PARK - Lazaina.

Bien plus qu'un vide-greniers, cet événement s'inscrit comme un rendez-vous des riverains des quartiers de l'Avaradrano autour de ventes et des diverses animations et veut être un levier du développement local. Il veut être un rendez-vous communautaire. « La première édition est née de l'initiative de quelques riverains de Lazaina, d'Anosy-Avaratra, d'Ambohimanga et d'autres quartiers d'organiser ensemble un vide-greniers non seulement pour faire de la place dans nos caves et nos maisons, mais aussi pour passer de bons moments ensemble dans la convivialité » , a affirmé Fanny Rakotomamonjy, co-initiatrice de l'événement.

Un millier de personnes

« Nous avons été ravis d'accueillir plus d'un millier de personnes à la recherche d'objets vintages ou d'articles originaux durant notre première édition »,souligne-t-elle. Le Grenier d'Avaradrano se positionne avant tout comme étant un événement communautaire, plus qu'un événement commercial. Selon les organisateurs, l'essence même de l'initiative réside dans la création de liens durables et l'encouragement de nouvelles amitiés dans la localité.« C'est l'occasion idéale de partager de bons moments, de découvrir les talents cachés de chacun, et surtout, de créer ou de consolider les liens », explique la responsable.

%

Riverains

Cette deuxième édition propose de réunir les riverains et visiteurs autour du vide-greniers habituel, d'un marché éphémère et aussi d'un show acoustique avec Bim et Tommy, le 2 décembre. Les organisateurs ont voulu créer un événement pour toute la famille et ont également mis en place un espace de jeux pour enfants et un espace de restauration proposant des pique-niques au vert pour permettre à toutes les générations de passer une belle journée de visite. Cette initiative veut incarner un engagement envers un développement local, une consommation plus responsable et une valorisation des talents qui font de l'Avaradrano une localité exceptionnelle.