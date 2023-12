Madagascar: Football / « Grand Tournoi Antananarivo » - 20 millions d'ariary pour le vainqueur

Le football Analamanga lance sa saison avec 20 millions d'ariary à la clé, lors du « Grand Tournoi Antananarivo ».

C'est parti. La grande ville s'apprête à vibrer au rythme du football avec le lancement du « Grand Tournoi Antananarivo » (GTA), organisé par la ligue de football Analamanga. L'événement, qui se tient au stade Ambohidratrimo, réunit 16 équipes compétitives, toutes prêtes à en découdre pour remporter la somme alléchante de 20 millions d'ariary, offerte au vainqueur. Ce tournoi ouvert à tous les clubs licenciés participants aux compétitions locales s'inscrit comme une compétition intersaison stratégique. « Le GTA permet aux équipes de peaufiner leur préparation en vue des championnats au niveau des sections, de la ligue et de la fédération », explique Henintsoa Rakotoarimanana, président de la ligue Analamanga. Il a souligné l'importance de cette compétition qui n'avait pas eu lieu depuis près de 10 ans. Le format du tournoi comprend quatre groupes de quatre équipes chacun. Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale. Tous les matchs éliminatoires se déroulent au stade Ambohidratrimo du 2 au 10 décembre, date à laquelle les phases finales auront lieu au Stade Elgeco Plus.

Les grands noms du football malgache de l'Orange Pro League tels que le CFFA, Ajesaia, Cosfa, Elgeco Plus, Jet Kintana, Mama FC et Disciples FC, participent activement à cette compétition. La première journée du GTA, ce week-end, sera marquée par six matchs passionnants, dont une rencontre très attendue entre le CFFA et l'AC Toulon pour clôturer la journée inaugurale. Le match entre le FC Rouge et l'Ajesaia s'annonce électrique ce dimanche. La récompense ultime pour l'équipe victorieuse sera un chèque de 20 millions d'ariary, offerts par la ligue Analamanga. Ce tournoi promet des moments intenses et passionnants pour les amateurs de football, marquant ainsi le coup d'envoi de la saison et préparant le terrain pour le championnat de Madagascar élite OPL à venir.

%

Heriniaina Samson

Calendrier des rencontres :

Samedi 02 décembre :

10h30 : Cosfa Vs US Pro

12h30 : Elgeco Plus Vs Disciples Espoir

14h30 : CFFA Vs Toulon AC

Dimanche 03 décembre :

10h30 : Net Foot Vs AS Spariates

12h30 : AS Sainte Anne Vs Disciples FC (Opl)