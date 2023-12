Madagascar: Satisfecit - LFI 2014 : Adoptée sans amendements à l'Assemblée Nationale

La Commission en charge de l'évaluation des politiques publiques au sein de l'Assemblée nationale a félicité la performance du ministère de l'Economie et des Finances pour les efforts que ce département a réalisés dans la préparation de la loi de finances initiale 2024.

Une LFI présentée par la ministre de l'Economie et des Finances Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison a été votée sans amendements lors de la séance plénière qui s'est déroulée, hier, à l'Assemblée nationale.

Efforts

Après le rapport des travaux de commission effectué par le député Marco Tsaradia, rapporteur de la commission des finances et du budget, c'était au tour de la députée Johasy Raharisoa Eléonore de procéder à la lecture d'une proposition de la commission en charge de l'évaluation des politiques publiques dont elle assure la présidence. Outre les critiques, les observations et propositions d'amélioration, cette commission qui a été invitée à donner son avis au cours des travaux de commission n'a pas manqué de féliciter le département de l'Economie et des Finances dans la préparation du projet de loi de finances initiale 2024. « Nous espérons que tous les efforts que vous avez réalisés puissent aboutir à ces réussites et que l'on réussisse à vaincre la pauvreté », a déclaré Eléonore Johasy, la députée indépendante élue de Vangaindrano et membre du groupe parlementaire républicain.

%

Capital humain

Pour revenir à la loi de finances initiale 2024, les membres de la Commission Finances et Budget ont planché sur le dossier durant les journées de mardi et de mercredi - travaux de commission - avant de passer à la séance plénière d'hier. Une séance qui a donc abouti au vote sans amendement de la LFI qui va marquer le début du second mandat du futur président élu Andry Rajoelina dont l'investiture est prévue dans les prochains jours.

Lors d'un point de presse qu'elle a tenu à l'issue de la séance plénière d'adoption, la ministre de l'Economie et des Finances et de l'Economie, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison est revenue sur les grandes lignes de cette LFI 2024. Une LFI tournée essentiellement vers les actions sociales et la revalorisation du capital humain, mais aussi sur l'industrialisation et la décentralisation. La LFI qui table sur un taux de croissance de 4,5% passera au niveau du Sénat avec une séance plénière de vote prévue vendredi prochain.