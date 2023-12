Madagascar: Haja Resampa - Descente à Morondava en lien avec la question de l'insécurité

Le ministre de la Jeunesse et des Sports et non moins coach de la région Menabe est descendu à Morondava pour constater de visu la situation qui y règne.

Face à la montée de l'insécurité dans les régions Melaky, Bongolava et Menabe, l'Etat-major mixte opérationnel national (Emmo/Nat) a décidé d'envoyer 250 éléments de l'armée, de la gendarmerie et de la police dans lesdites régions. Selon, le général Andry Rakotondrazaka, commandant de la gendarmerie nationale, « ce n'est qu'un début, d'autres régions seront également concernées par cette opération ».

Dans le cadre de ce déploiement des forces de l'ordre, le coach de la région Menabe a consulté l'Emmo-Nat et le Premier ministre avant de se rendre à Morondava. Des dispositions ont été prises, notamment pour le vol de bovidés et le kidnapping. Toujours d'après le ministre, on est en train de peaufiner l'opération.