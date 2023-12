Gabon: Peuple gabonais, c'est enfin votre essor vers la félicité, je vous remercie.

Discours de son excellence monsieur Noguchi Shuji, Ambassadeur du japon en République gabonaise, à l' occasion de la cérémonie de signature de contrat de don pour « le projet de construction de l'école publique d'Alenakiri »

MARDI, 28 NOVEMBRE 2023

Madame la Ministre de l'Éducation nationale chargée de la Formation Civique,

Monsieur le Gouverneur de la province de l'Estuaire,

Monsieur le Maire du 1er arrondissement d'Owendo,

Monsieur le Directeur de l'École Publique d'Alenakiri,

Distingués invités, Mesdames et Messieurs,

C'est un grand privilège et un réel plaisir pour moi de procéder en ce jour à la cérémonie de signature de contrat de don pour le « Projet de Construction de l'École Publique d'Alenakiri » dans le cadre du programme de la coopération bilatérale entre le Japon et le Gabon dénommé les « Dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine. »

Je voudrais avant tout, profiter de cette belle occasion pour adresser à Son Excellence Madame, Camélia NTOUTOUME LECLERQ, Ministre de l'Éducation Nationale, chargée de la formation civique, mes vifs remerciements pour avoir pu, par sa présence honorer cette importante cérémonie, malgré ses multiples occupations témoignant ainsi de l'importance de la coopération entre le Gabon et le Japon dans le domaine de l'éducation.

%

D'une valeur de soixante-et-onze mille trois cent cinquante et un (71 351) euros près de quarante-sept millions (47 000 000) de FCFA. Ce don permettra la construction d'un (1) bâtiment scolaire composé de trois (3) salles de classes pré-primaire et des commodités telles qu'une (1) douche, un (1) bloc sanitaire de six (6) toilettes dont un (1) pour les personnes à mobilité réduite (PMR), répondant aux normes règlementaires fixées par le Ministère de l'Éducation nationale et la réhabilitation de la barrière.

Excellences, Mesdames et Messieurs,

Il va de soi que le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI), sous la haute présidence de Chef de l'État, Son Excellence Monsieur Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA, accorde une attention toute particulière au secteur de l'éducation.

En effet, l'une des mesures initiales du CTRI a été de rendre gratuite les frais de scolarité dans les établissements publics et confessionnels, ainsi que la régularisation de mille postes budgétaires pour les enseignants. Tout cela montre, la volonté du Gouvernement de la Transition de faire de l'éducation un pilier important de cette transition et sur ce, vous pouvez compter sur l'accompagnement du Japon surtout, que la réhabilitation de l'école d'Alenakiri ne se limite pas à des murs. C'est, pour nous un réel investissement dans la sécurité et le cadre d'apprentissage et de travail des élèves et du personnel.

Le Japon comprend parfaitement l'importance du secteur de l'éducation dans le développement d'un pays et, en tant qu'ami et partenaire de longue date, notre implication dans ce secteur précis, se veut le reflet d'une vision audacieuse pour un Gabon meilleur. En effet, présent depuis les années 1990, le Japon a réalisé quarante-trois (43) micro-projets relatifs au secteur de l'éducation, et ce projet figure le 44ème dans la continuité de l'engagement du Japon en la matière.

Ainsi, je tiens à réaffirmer l'engagement du Gouvernement japonais à soutenir les initiatives du Gouvernement de la transition visant à améliorer l'accès à une éducation de qualité pour le bien-être du peuple gabonais. Nous espérons que ce don bénéficiera aux enfants, qui passeront dans cette école et que nous pourrons, ensemble continuer à unir nos forces pour créer un monde dans lequel chaque enfant pourra esquisser son propre avenir.

Peuple gabonais, c'est enfin votre essor vers la félicité, je vous remercie.