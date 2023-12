Angola: Le SPCB enregistre plus d'un millier de décès en un an

Viana — le Service National de Protection Civile et de Pompiers (SNPCB) ont été enregistrés 1 683 décès dans tout le pays, de novembre 2022 jusqu'à aujourd'hui, soit 62 morts de plus par rapport à la période précédente, a rapporté jeudi, à Luanda, son commandant national, Benção Mateus.

Le responsable s'exprimait lors de l'événement central de la Journée Nationale des Pompiers, célébrée aujourd'hui, et a déclaré qu'au cours de la même période 1.541 blessés ont été enregistrés, soit 42 de plus que l'année dernière.

Selon la source, 7 216 incidents différents ont été enregistrés, touchant 7.324 personnes.

Concernant les fortes pluies qui s'abattent sur l'Angola, Benção Mateus a rapporté que jusqu'à présent, elles ont causé la mort de 84 personnes, 48 morts par la foudre, 22 par des effondrements de maisons, dix à cause de noyades, deux à cause d'électrocution et deux à cause de chutes d'arbres.

En raison des intempéries, 5 292 maisons ont été endommagées, dont 817 ont été totalement détruites, 1 189 ont été partiellement endommagées et 3 286 ont été inondées, laissant environ 3 921 personnes sans logement.

Au cours de la période en question, 413 morts ont été enregistrées sur les plages du pays et 205 personnes ont été secourues.

%

Pour sa part, le secrétaire d'État à l'Assurance technique du ministère de l'Intérieur, Carlos Albino, a déclaré que l'Exécutif angolais, à travers la Commission nationale de protection civile, travaille à apporter un soutien aux victimes pour réduire l'impact des dégâts causés par les pluies.

Il a souligné que ces derniers temps, on a constaté une augmentation de la prévalence du phénomène des décharges atmosphériques, qui en plus de tuer des personnes, détruisent également la flore et la faune.

La Journée du 30 novembre est un hommage aux pompiers qui ont combattu le grand incendie qui a éclaté dans les installations de la raffinerie de pétrole de Luanda en 1981.