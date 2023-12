Congo-Kinshasa: Présidentielle 2023 - Adolphe Muzito clôture sa campagne de proximité à Kinshasa et met le cap sur l'intérieur du pays

Durant deux jours, soit du mercredi 29 au jeudi 30 novembre 2023, Adolphe Muzito, candidat président de la République, a commencé sa campagne électorale de proximité dans tous les quatre districts de la ville-province de Kinshasa. Cette étape qui précède la descente à l'intérieur du pays a connu sa fin ce jeudi dans les districts de Tshangu et Mont-Amba, une occasion pour le candidat numéro 24 de palper du doigt les réalités du vécu quotidien de la population kinoise.

D'abord mercredi, le président de Nouvel Elan qui était accompagné des membres de sa famille politique au complet ont fait la ronde des points chauds des districts de la Funa et de Lukunga. Au cours de cette tournée qui a débuté au quartier pompage dans la commune de Ngaliema, au camp Luka, aux marchés de Selembao et rond-point Ngaba en passant par la route Elengesa, puis à Kapela dans la commune de Kalamu, Adolphe Muzito a non seulement recueilli les doléances de la population mais il a également présenté sa vision du développement qu'il compte mettre en oeuvre si jamais il est élu Président de la République.

Pour le jeudi 30 novembre à Tshangu et Mont-Amba, le candidat président de la République a effectué le même exercice. Au marché de la liberté en passant par le rond-point Pascal, puis à l'allée Mokali avant de se rendre au quartier Mapela, et au Mont-Amba dans la commune de Matete, Lemba pour chuter à Kisenso, Adolphe Muzito était accueilli en pompe et prêchait un message d'espoir sous les applaudissements de la population.

%

A l'entendre, Muzito a la vision de réaliser 300 milliards de dollars américains pour les 10 années à venir comme budget national du pays. Une fois élu président de la République démocratique du Congo, il promet plusieurs réalisations au bénéfice de la population notamment, la construction des logements sociaux évalués à hauteur de 5 milliards USD. Ceux-ci seront construits dans les communes de N'sele et Maluku, pour répondre à sa politique de lutte contre la promiscuité dans la ville. Il entend également ériger des infrastructures modernes, et la création d'emplois à près de 12 millions de congolais.

Après cette étape finie de Kinshasa, le visionnaire du parti politique Nouvel Elan va entamer la prochaine qui sera la descente dans les provinces de la République démocratique du Congo.