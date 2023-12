Congo-Kinshasa: Pour qui voter à la Présidentielle 2023, Hortense Kavuo Maliro - La base réclame un mot d'ordre !

Depuis le début du lancement, le 19 Novembre 2023, de la campagne électorale pour le scrutin du 20 décembre 2023, Hortense Kavuo Maliro ne cesse de recevoir différentes délégations qui cherchent à comprendre le pourquoi de la non-participation de cette potentielle candidate déclarée à la Présidence de la République aux élections de décembre 2023. Son téléphone n ́arrête pas de sonner de tout côté raison des appels venant de toute l ́étendue du territoire national pour chercher à avoir son mot d ́ordre et la ligne de conduite à adopter pour la suite du processus électoral au niveau, surtout, du choix du Candidat-Président.

La question que se posent tous ces noyaux et délégations est de savoir : « Lequel des candidats présidents nous allons élire ? Combien de temps devons-nous attendre pour avoir votre mot d ́ordre sur qui nous positionner ? », insistent-ils.

Réponse de Mme Hortense

"A Kinshasa où je me trouve, j ́ai aussi reçu la délégation de l ́association « Aimons-nous vivants », une association de tous les ressortissants de la partie Est de la République Démocratique du Congo, qui a échangé avec moi, et à qui j ́ai essayé de leur briefer en quelques lignes le pourquoi de la non-réception de ma candidature par la CENI. Je leur ai montré que c ́est par manque d ́équité et d ́inclusivité du processus électoral avec une loi électorale qui favorise les privilégiés au détriment de la grande majorité des citoyens Congolais vivant en dessous du seuil de pauvreté, se basant sur des cautions colossales qui privent le citoyen, quoique compétent, de l'exercice d'un droit constitutionnel fondamental.

Réplique des délégations

Mme tu es parmi les grandes figures de la Rd. Congo qui ont réalisé de grandes choses. Nous vous reconnaissons à travers vos actions:

- Vous défendez les droits des personnes handicapées et d ́autres vulnérables et vous faites leur promotion en leur octroyant des bourses d ́études,

- Vous êtes la promotrice de l ́école inclusive We Are The World School où des milieux enfants ont bénéficié de l ́éducation de qualités et aujourd ́hui certains d ́entre eux se retrouvent dans différentes universités à travers les pays.

- Vous participez à la création de l ́emploi pour ceux qui déjà travaillent au sein de votre école et au sein de votre organisation AISHP

- Grâce à vous les femmes, beaucoup de ménages sont desservis en eau potable à travers différentes bornes fontaines implantées dans la communauté par le système de forage

- Une centaine des femmes et filles mères ont été formées dans les métiers et vous les avez réinsérées dans la communauté et aujourd ́hui, elles sont autonomes grâce à vous,

- Vous êtes aussi intellectuelle, votre savoir-faire dans la gestion de financement des différentes projets que vous mettez en oeuvres dans la communauté... ; c ́est ce qui nous motive en vous madame, si vous arrivez à bien gérer des petites choses c ́est en ce moment-là que vous pourrez être capable de gérer des grandes choses, tout un pays.

"Nous vous reconnaissons une des vos grandes actions, de votre vision pour le social du peuple congolais. C ́est pourquoi, nous avons eu confiance en vous. Notre association est sur toute l ́étendue de la République et nous n'attendons que votre mot pour soutenir le candidat de votre choix", a dit Monsieur MBUSA MWELIA Jules, le Président de l ́ASBL « Aimons-nous vivants ».

Attendre le mot d'ordre

Prenant la parole, Hortense Maliro a conclu, tout en remerciant tout un chacun de l ́importance et la considération que les congolaises et congolais portent envers sa modeste personne et rassuré revenir vers toute ma base, le moment opportun, pour annoncer le candidat président que portera mon choix et pour qui nous tous pourrons soutenir et le pourquoi de ce choix-là.

Hortense Kavuo Maliro est une femme leader, handicapée de son état et fait la fierté de la Province du Nord-Kivu. Grande activiste de la société civile, elle défend et prône sa vision d ́une société meilleure et inclusive.

Une société où la personne handicapée a sa place.