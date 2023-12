Congo-Kinshasa: Election présidentielle en RDC

La campagne électorale a officiellement été lancée le 19 novembre dernier et prendra fin la veille du scrutin à minuit.

Nous sommes aujourd'hui à Jour J-20 de la date fatidique de scrutins présidentiel, législatif, provincial et communal.

Onze jours de campagne électorale sont déjà passés : gagnés pour certains, perdus pour d'autres candidats qui n'ont toujours pas encore commencé leur campagne sur terrain.

Alors que le candidat Favori, avec son équipe de campagne bien huilée, mouille son maillot jusqu'à la dernière goutte pour sa réélection, dans une campagne électorale qui bat son plein actuellement à l'échelle du pays, en sillonnant tous les coins et recoins de la RDC à la rencontre de son électorat, avec la diffusion fréquente de spots radio-télévisés expliquant avec des arguments convaincants les détails de son projet de société pour le second mandat, certains candidats ont recours à des dérobades et autres échappatoires pour justifier leur incapacité à battre campagne, simplement parce qu'ils n'ont pas des projets captivants pour un Congo prospère et un Congo de l'honneur.

Ces futurs candidats malheureux, avec le soutien des pêcheurs en eaux troubles, attendent seulement le jour de la proclamation des résultats pour crier haut et fort à la fraude électorale, dénoncer le verdict des urnes, en lieu et place de concéder sportivement à leur défaite.

Le peuple congolais n'est pas dupe. Il vous observe tous et vous tient à l'œil.

La RDC a besoin d'un Président Patriote pour continuer le bétonnage des routes, ponts, ports et aéroports nouveaux, poursuivre et parachever la construction des infrastructures de base pour placer le pays sur la voie d'une croissance et d'un développement durable pour ainsi assurer le développement et la prospérité économique et social pour les générations futures.

Avec FATSHI BÉTON, le pays sera entre les bonnes mains pour les cinq prochaines années.