Gambie: 2 personnes dans les filets de la police - Elles auraient falsifié des documents du CSCG

Nfamara Jabang et Sulayman Sarr font partie des personnes qui auraient été arrêtées par la police gambienne pour avoir falsifié et utilisé les documents du Cruise Ship Crew Gambia (CSCG) afin d'escroquer des personnes en leur promettant de leur fournir des visas, des emplois sur les bateaux de croisière et des séjours en Europe.

Les deux principaux faussaires présumés ont été arrêtés la semaine dernière lorsque l'affaire a été révélée par l'un de leurs plaignants dont les documents étaient présumés falsifiés.

Mr Musa Drammeh, directeur des opérations du CSCG, a expliqué à ce journaliste, dans son bureau de Fajara, qu'il a reçu un appel de l'un des consulats, disant « qu'il y a des documents que je dois vérifier et confirmer. » Cela signifie que les documents de l'une des personnes étaient soupçonnés d'être des faux.

Il a affirmé que « ces documents étaient tous faux. Ils étaient censés provenir du CSCG, mais aucun de ces documents ne provenait de notre bureau ou n'était passé par le canal ou la procédure du CSCG. »

Le recrutement à la CSCG, a-t-il révélé, exige qu'un candidat passe par toutes les procédures internationales normalisées, notamment le dépôt de formulaires, l'entretien et la formation de base à la GTTI, où le ou les candidats seront certifiés pour demander le Livret de Marin à l'Administration Maritime de la Gambie et remplir les tests médicaux requis, l'obtention du rapport de police, etc.

Cependant, il a déclaré que, contrairement à ce qui précède, les faussaires présumés ont créé des documents de la CSCG, entre autres, avec l'aide de leur graphiste qui « édite et modifie toujours les lettres d'intention et les lettres d'engagement délivrées aux candidats qualifiés portant d'autres noms à l'aide d'un ordinateur. »

Mr Drammeh a révélé que l'un des faussaires présumés, Nfamara Jabang, avait déjà postulé pour un emploi sur un navire de croisière à la CSCG et avait réussi. Il attendait son déploiement mais « sa demande de visa a été rejetée à deux reprises par l'ambassade américaine. »

« Depuis lors, il a fait du démarchage pour s'inscrire et collecter de l'argent auprès de personnes innocentes et a falsifié nos documents et les documents internationaux appelés LOE et LOI (Lettre d'Engagement et Lettre d'Intention) en sa possession avec l'aide de leur graphiste qui les modifiait et les éditait sur l'ordinateur.) Il conduisait cette opération illicite avec Sulayman Sarr, qui travaille à l'agence de voyage Payless. »

Le directeur des opérations du CSCG a souligné que le recrutement chez Cruise Ship Crew Gambia est gratuit, « contrairement aux actions des présumés faussaires, Nfamara Jabang et son homologue, Sulayman Sarr, qui ont toujours sollicité des jeunes Gambiens innocents le paiement des sommes exorbitantes de 100 000 et 200 000 dalasis, selon le pays choisi par le candidat, sans aucun processus de recrutement. »

« Lorsque les candidats apportent les faux documents LOI (Lettre d'Engagement) et LOE (Lettre d'Intention) à l'Administration Maritime de la Gambie, ils achètent les livrets de marin. Cela leur permet de postuler avec de faux documents. Au départ, les consulats les considéraient comme authentiques, mais dû à l'afflux de candidats, ils ont remarqué qu'ils n'avaient pas été envoyés par l'agent de recrutement (CSCG) dans le pays. Ils ont donc soupçonné l'authenticité des documents et ont tiré la sonnette d'alarme pour nous contacter, » a révélé Mr Drammeh.

Une enquête a été ouverte par la police suite à leur arrestation.

