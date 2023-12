Ile Maurice: À la recherche... de l'eau rare

C'est l'un des plus précieux trésors de Rodrigues. L'eau, et sa pénurie quasi permanente, freine son développement et occulte le bien-être de ses habitants. Pour tenter d'y voir plus clair et d'envisager des solutions, une équipe de l'Agence française de développement (AFD) sera dans l'île autonome dès demain pour rencontrer des membres de l'Assemblée régionale de Rodrigues (ARR) et faire du repérage de lieux susceptibles de stocker l'eau souterraine. Par la suite, des experts avec des équipements modernes se déplaceront pour ce projet avoisinant 1,3 million d'euros.

L'organisme public français, le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), entamera des recherches pour identifier les aquifères et dessiner une carte hydrogéologique afin de faciliter la tâche du gouvernement régional et de la Rodrigues Public Utilities Corporation (RPUC) pour creuser des nappes phréatiques à chaque fois que cela sera nécessaire. «Il faut d'abord signer le protocole d'accord, mais la délégation française arrive en mission de reconnaissance pour découvrir les différents sites. Ce sera un outil très important pour le gouvernement régional et la RPUC», déclare un proche de l'ARR.

En effet, cette carte permettra au gouvernement régional de creuser avec précision les prochaines nappes phréatiques. «Nous avons qu'il y a l'eau sous terre à Rodrigues. D'ailleurs, nous avons déjà des nappes, mais quelques-unes n'ont souvent pas été faites au bon endroit où l'eau est en abondance», ajoute notre source. Vingt-huit nappes phréatiques sont présentes à Rodrigues, mais seules huit sont opérationnelles, produisant 3 000 m3 d'eau par jour. L'ARR a entamé des procédures pour en creuser d'autres prochainement.

%

Ces boreholes soutiennent les cinq stations de dessalement pour répondre à la demande en eau. Elles produisent 2 000 m3 d'eau quotidiennement bien que leur capacité soit de 2 500 m3. Une sixième station, en voie d'être livrée, sera en service d'ici la semaine prochaine à Caverne Bouteille dans le sud de l'île. Parallèlement, plusieurs réserves d'eau sont en construction pour stocker les produits dans les stations.

BRGM surveille le niveau des nappes phréatiques et la qualité de l'eau souterraine en France. Cette eau représente près de deux tiers de la consommation en eau potable dans ce pays. L'eau souterraine est aussi exploitée par des industries en France comme à Maurice.

Des accords de prêts signés avec l'AFD aujourd'hui

La délégation de l'AFD et le ministère des Finances signeront quatre accords cet après-midi à l'hôtel Labourdonnais. Le ministre Renganaden Padayachy et le ministre français délégué au Commerce extérieur, Olivier Becht, seront les signataires des documents de prêts pour le secteur de l'eau à Maurice et à Rodrigues ainsi que pour la protection de l'environnement.