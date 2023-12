Tunisie: Lu pour vous / 'Achayaa' de Samar Mezgheni - Des objets... Des solitudes et un obscur destin

"Achayaa" (Objets) de Samar Mezgheni, publié en 2022 et qui a figuré dans la Short List du prix littéraire Faba (Fondation Abdelawahab Ben Ayed), est un roman polyphonique dans lequel une trame se tisse et des objets prennent la parole pour raconter l'histoire.

J'ai été prisonnière dans l'obscurité d'une boîte en bois sombre pendant de nombreuses années. Mais cela n'a pas ébranlé ma profonde conviction que j'étais vouée à une grande mission : «refléter sur ma surface l'espoir des âmes misérables à la recherche de salut. Je ne connaissais pas encore l'ampleur des horreurs vécues par les membres de cette famille, et c'est dans la pièce la plus mystérieuse de la maison, où s'empilent les angoisses et les secrets de ses habitants excentriques, que cette incroyable histoire de solitude s'est dessinée dans la tragédie».

"Achayaa" (Objets) de Samar Mezgheni, publié en 2022 et qui a figuré dans la Short List du prix littéraire Faba (Fondation Abdelawahab Ben Ayed), est un roman polyphonique dans lequel une trame se tisse et des objets prennent la parole pour raconter l'histoire. Celle d'une famille divisée et souffrant de solitude. Chacun d'entre-eux souffre d'une dépendance. La solitude se creuse encore plus et les objets, que l'auteur, par son style, anime, vont mener le jeu et deviennent les porte-parole des personnages qui se tordent dans le mutisme.

%

Les objets, comme héros de ce roman atypique, placent le lecteur dans une curiosité permanente et suivent la trajectoire des différents récits rapportant les dépendances des membres de cette famille.

Quand l'objet devient le maître du destin, qui exerce pression et décide du sort des humains, il prend la parole et renverse la construction de l'oeuvre pour en devenir l'acteur principal, la lecture devient encore plus passionnante.

Car Samar Mezgheni, pour qui l'écriture est une seconde nature et qui a écrit depuis son enfance des oeuvres narratives pour enfants et adolescents, a su proposer un exercice de style qui joint une certaine écriture naïve, à un jeu de rôle ludique pour une histoire à la fin tragique.

Dans "Objets" de Samar Mezgheni, les choses s'humanisent, deviennent capables d'action, ressentent des émotions, des sentiments et des perceptions sensorielles, nous nous retrouvons confrontés à un nouveau genre de récit, basé sur des «outils» anodins qui traversent nos vies, et que nous utilisons au quotidien, sans avoir conscience qu'ils surveillent nos actions, nos inclinations, nos émotions, nos forces et nos faiblesses, sans parler de nos joies ou de notre ennui, encore moins de la nature des relations qui nous rapprochent ou nous séparent. Tout simplement déterminer notre position dans cette entité sociale qui nous entoure. C'est de tout cela qu'est rempli le roman de Samar.

L'auteure a chapitré son roman suivant les «choses ou objets» et nous place dans un univers introduit par des mots obscurs. «Un objet» n'appartient pas à son propriétaire, la chose est le propriétaire. «Une phrase qui fait peur, une phrase qui fait réfléchir. Car, parmi ces objets, figurent une bouteille de vin, des somnifères, un smartphone, une boule de verre et un stylo à encre. Tous nous présentent les personnages du roman, sous des angles et des visions différents. Mais le tout est étrangement bien lié.

"Achayaa" ou "Objets" de Samar Mezgheni est une aventure en soi, un récit qui nous tient en haleine, qui nous surprend dans chaque rebondissement dans un style captivant, fluide et accessible.