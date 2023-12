Tunisie: Économie Sociale et Solidaire - Trois Zéros pour être juste et équitable

La pérennité des projets verts, écologiquement responsables et leur durabilité, avec de surcroît un impact important sur la société et l'environnement, relève des objectifs du Développement Durable (DD), notamment en Tunisie.

Le Forum convergences 3Z, «zéro exclusion, zéro pauvreté et zéro carbone» a réuni beaucoup de jeunes étudiants et entrepreneurs en herbe en début de semaine, lors de la 5e édition du Forum Tunisie, à la Cité de la culture de Tunis. Un rendez-vous incontournable pour les acteurs de l'Economie sociale et solidaire (ESS), dans la lignée des travaux initiés depuis 2018 par Convergences en Tunisie.

Le 4e forum sur «L'économie au service du bien commun» a permis d'approfondir les réflexions menées précédemment pour réadapter le système économique aux enjeux sociaux et environnementaux. Mais, également, pour parer aux urgences de l'Agenda 2030, pour que le modèle économique se pense au service du bien commun.

A l'instar des précédentes éditions, la présente est le fruit de la réflexion de groupes de travail, réunis tout au long de l'année, à Tunis et dans d'autres régions du pays. Ainsi, le forum 2023 a présenté trois thématiques phares, à savoir celles de bâtir des écosystèmes durables communs, climat et environnement et pauvreté, inégalités, inclusion. Des actions qui ont été valorisées au sein des tables rondes interactives, d'ateliers et d'un «Village de solutions» d'entrepreneurs sociaux tunisiens. De nombreux experts étrangers se sont joints à l'événement.

Envergure internationale

Ainsi, le Jordanien Samir Hourani, fondateur et Chief Executive Officer (CEO) de Souqfann, une start-up dans le développement durable, a partagé son expérience avec la jeunesse estudiantine tunisienne aussi curieuse et passionnée. Sur le rôle de la Tunisie dans l'initiative mondiale et sa contribution dans le développement durable, l'orateur avait répondu : «Aujourd'hui, la Tunisie héberge 3 Zero, qui a débuté à Paris et se développe dans toute la Tunisie». Et d'ajouter, «ce forum et cette initiative sont importants, et en Jordanie, un jour, nous réfléchirons à la manière d'élargir les opportunités en Tunisie et également de tenir en compte l'expansion de la Tunisie dans le domaine du DD et comment nous pouvons amener de nouveaux aspects en Jordanie et dans la région du Moyen-Orient».

Mais ce ne sont pas uniquement les jeunes qui sont au diapason du progrès dans le DD, mais également les femmes avant-gardistes qui se sont mobilisées pour exposer leur parcours professionnel atypique et leur niveau et degré de réussite chacune. Leurs attentes grandissantes et croissantes.

Femmes entrepreneures en vogue

Hayfa Ben Fredj, créatrice d'une start-up, a révélé qu'elle est la seule tunisienne africaine parmi les 10 finalistes au monde des meilleures entreprises de l'année, en matière de développement durable. Un site créé pour encourager les entreprises durables dans sa ville natale, Kairouan, dans la Médina où elle a rencontré des gens assoiffés d'artisanat, de technologie et elle a voulu changer avec deux initiatives, incubateur en 2018 et ensuite le développement, afin de partager le savoir-faire culinaire des habitants et des Tunisiens des différentes régions, pour raviver la ville de Kairouan.

Ensuite, Adapt est un programme 2020-2026 et couvre tous les gouvernorats pour améliorer les performances économiques, sociales et environnementales. «Il faut compter que le DD ait un impact et un effet positif sur la société mais aussi sur l'environnement», révèle la gérante de Prasoc.

Plus encore, «l'économie sociale et solidaire remet le bien commun au coeur des préoccupations économiques et des agendas politiques.

Nous partions sur le levier territorial pour opérer ce changement majeur et essentiel auprès de toute la société», a rapporté Fanny Roussey, directrice exécutive de Convergences, dans une tribune sur l'ESS. Pour sa part, Nihed Aouadi, du centre d'affaires de Béja pour l'appui à la création d'entreprises, estime que c'est l'accompagnement du porteur d'idée et de projet qui est essentiel.

Lancée en 2008 par Acted, faut-il le rappeler, Convergences est une plateforme de réflexion, de mobilisation et de plaidoyer vers un monde Zéro exclusion, Zéro carbone, Zéro pauvreté... Elle promeut les Objectifs de développement durable (ODD) et la lutte contre la pauvreté, l'exclusion et les changements climatiques dans les pays développés comme dans les pays en développement.