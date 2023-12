Congo-Kinshasa: Comment lutter contre le VIH SIDA chez les jeunes et les ados ?

En RDC, les adolescents et les jeunes constituent le groupe le plus touché par le VIH et par les grossesses non désirées, selon les experts. Beaucoup d'entre eux ont des comportements à risques. Ils s'adonnent très tôt aux relations sexuelles avec des multiples partenaires. Ce qui augmente les risques de contracter le VIH/Sida. Par ailleurs, certains d'entre eux ne veulent pas aller se faire dépister et préfèrent vivre dans l'ignorance de leur état sérologique. - Quelles sont les causes du taux de prévalence élevé du VIH/Sida parmi les jeunes et les ados ? - Quelles sont les stratégies de lutte contre le VIH/Sida chez les jeunes ?

Jody Nkashama s'entretient sur ce sujet avec Dr Chico Amsini, médecin traitant au centre hospitalier de Kabinda.